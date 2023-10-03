Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Павлодаре
Фото: polisia.kz
Павлодарские полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков в регион, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности установили канал поставки наркотических средств в особо крупном размере.
В Павлодаре задержали 47-летнего водителя, у которого при обыске в салоне машины, под водительским сиденьем, обнаружили коробку. В ней был полиэтиленовый пакет с марихуаной.
"Общий вес изъятой марихуаны составил около 5,3 кг. По месту жительства, в спальне обнаружили металлическую флягу, внутри которой хранились подготовленные для сбыта 16 свертков, содержащих гашиш, общей массой 1,2 кг", – говорится в сообщении.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Подозреваемого водворили в ИВС. Также оперативниками устанавливаются другие лица, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории Прииртышья.
Ранее полиция Астаны изъяла у молодой пары более 2 тысяч доз синтетических наркотиков. По версии следствия, подозреваемые планировали сбывать запрещенные вещества в столичных клубах.
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