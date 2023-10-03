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Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Павлодаре

Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Павлодаре Фото: polisia.kz
Павлодарские полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков в регион, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники  подразделения по противодействию наркопреступности установили канал поставки наркотических средств в особо крупном размере.

В Павлодаре задержали 47-летнего водителя, у которого при обыске в салоне машины, под водительским сиденьем, обнаружили коробку. В ней был полиэтиленовый пакет с марихуаной.

"Общий вес изъятой марихуаны составил около 5,3 кг. По месту жительства, в спальне обнаружили металлическую флягу, внутри которой хранились подготовленные для сбыта 16 свертков, содержащих гашиш, общей массой 1,2 кг", – говорится в сообщении. 

По данному факту проводится досудебное расследование. 

Подозреваемого водворили в ИВС. Также оперативниками устанавливаются другие лица, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории Прииртышья.

Ранее полиция Астаны изъяла у молодой пары более 2 тысяч доз синтетических наркотиков. По версии следствия, подозреваемые планировали сбывать запрещенные вещества в столичных клубах. 

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Анастасия Стативкина
Павлодар Павлодарская область
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