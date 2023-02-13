Партийный список ОСДП на выборы в Мажилис зарегистрирован ЦИК
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что 6
февраля текущего года ОСДП передала в ЦИК документы о выдвижении партийного списка.
"ЦИК проведены соответствующие процедуры по установлению соответствия кандидатов от ОСДП требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров
Подробнее о представленных партией документах рассказала член ЦИК Анастасия Щегорцова. По ее словам, ОСДП представила следующие документы: выписку из протокола внеочередного съезда о выдвижении партийного списка, заявления граждан о согласии на включение в партийный список, биографические данные и копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в список, и документы, подтверждающие их членство в партии.
Также предоставлены копии документов о государственной регистрации политической партии в Министерстве юстиции, справки органа госдоходов о сдаче кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года. Лицами с инвалидностью – кандидатами дополнительно предоставлены справки об инвалидности.
Она также подчеркнула, что к регистрации допускается только один список от одной политической партии. Число включенных в него лиц не должно превышать установленное число депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий на 30%. В партийном списке число представителей трех категорий – женщин, молодежи и лиц с инвалидностью – по совокупности должно составлять не менее 30%.
"В партийном списке ОСДП 19 человек. В этом списке 6 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности 31,6%, установленная квота соблюдена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК". Член ЦИК Анастасия Щегорцова
Анастасия Щегорцова обратила внимание на то, что ОСДП не участвовала в предыдущих парламентских выборах. Поэтому в соответствии со статьей 88 Конституционного закона «О выборах в РК" для регистрации списка партия должна внести на счет ЦИК избирательный взнос. Сумма взноса – пятнадцатикратный размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список. ОСДП избирательный взнос уплатила в полном объеме.
В ЦИК напомнили, что для избрания депутатом Мажилиса гражданин должен удовлетворять требованиям п. 4 статьи 51 Конституции и иметь избирательное право в соответствии с п. 2 и 3 статьи 33 Конституции и Конституционным законом о выборах. Требования к кандидатам: гражданство РК, проживание на территории Республики Казахстан на протяжении последних 10 лет и возраст не моложе 25 лет.
В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по решению суда. Кандидатом в депутаты Парламента не может быть лицо, судимость которого не погашена или не снята, а также лицо, вина которого в коррупционном правонарушении или правонарушении признана судом.
К выборам в Мажилис допущены семь партий:
- Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
- Партия Amanat.
- Народно-демократическая партия "Ауыл".
- Казахстанская партия зеленых "Байтак".
- Общенациональная социал-демократическая партия.
- Народная партия Казахстана.
- Партия Respublica.
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.