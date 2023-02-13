Партийный список ОСДП на выборы в Мажилис зарегистрирован ЦИК

На заседании Центральной избирательной комиссии принято решение о регистрации партийного списка кандидатов от Общенациональной социал-демократической партии Казахстана на предстоящих внеочередных выборах в Мажилис Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что 6 февраля текущего года ОСДП передала в ЦИК документы о выдвижении партийного списка.



"ЦИК проведены соответствующие процедуры по установлению соответствия кандидатов от ОСДП требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Подробнее о представленных партией документах рассказала член ЦИК Анастасия Щегорцова. По ее словам, ОСДП представила следующие документы: выписку из протокола внеочередного съезда о выдвижении партийного списка, заявления граждан о согласии на включение в партийный список, биографические данные и копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в список, и документы, подтверждающие их членство в партии.

Также предоставлены копии документов о государственной регистрации политической партии в Министерстве юстиции, справки органа госдоходов о сдаче кандидатами и их супругами деклараций об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года. Лицами с инвалидностью – кандидатами дополнительно предоставлены справки об инвалидности.

Она также подчеркнула, что к регистрации допускается только один список от одной политической партии. Число включенных в него лиц не должно превышать установленное число депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий на 30%. В партийном списке число представителей трех категорий – женщин, молодежи и лиц с инвалидностью – по совокупности должно составлять не менее 30%.

"В партийном списке ОСДП 19 человек. В этом списке 6 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности 31,6%, установленная квота соблюдена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК". Член ЦИК Анастасия Щегорцова

Анастасия Щегорцова обратила внимание на то, что ОСДП не участвовала в предыдущих парламентских выборах. Поэтому в соответствии со статьей 88 Конституционного закона «О выборах в РК" для регистрации списка партия должна внести на счет ЦИК избирательный взнос. Сумма взноса – пятнадцатикратный размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список. ОСДП избирательный взнос уплатила в полном объеме.

В ЦИК напомнили, что для избрания депутатом Мажилиса гражданин должен удовлетворять требованиям п. 4 статьи 51 Конституции и иметь избирательное право в соответствии с п. 2 и 3 статьи 33 Конституции и Конституционным законом о выборах. Требования к кандидатам: гражданство РК, проживание на территории Республики Казахстан на протяжении последних 10 лет и возраст не моложе 25 лет.

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по решению суда. Кандидатом в депутаты Парламента не может быть лицо, судимость которого не погашена или не снята, а также лицо, вина которого в коррупционном правонарушении или правонарушении признана судом.

К выборам в Мажилис допущены семь партий:



Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Партия Amanat. Народно-демократическая партия "Ауыл". Казахстанская партия зеленых "Байтак". Общенациональная социал-демократическая партия. Народная партия Казахстана. Партия Respublica.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.