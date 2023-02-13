Принес топор и нож: что известно о девятикласснике, ранившем троих школьников в Петропавловске

В Петропавловске в средней школе №4 произошло чрезвычайное происшествие - девятиклассник принес на занятие топор и нож, которыми ранил троих детей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали корреспонденту редакции на месте ЧП, мальчику 15 лет. Известно, что он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия".

"Он только в ноябре (2022 года. - Прим. ред.) приступил к учебе. Все это время он лечился. С этим диагнозом он имел право учиться в общеобразовательной школе. Проживает он с мамой вдвоем. Семья - неполная", - рассказал источник в школе.

По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей.

"Вел себя тихо и спокойно. Даже когда зашли, увидели, что произошло, он тихо и спокойно вел себя. Прошел с этой сумкой, где лежал кухонный топор и нож, тоже очень спокойно", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей.

Автор: Инна Лопатко