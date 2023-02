Саясат Нурбек: Мы полностью перестраиваем систему

В еженедельном журнале Times Higher Education опубликована публикация с министром науки и высшего образования Казахстана. Саясат Нурбек призывает зарубежные учебные заведения открывать филиалы в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Саясат Нурбек уточнил, что "у нас есть шанс, который выпадает раз в жизни, благодаря двум основным движущим силам".

Как отмечено в материале Times Higher Education, в Азии и Евразии проживает более 2 миллиардов человек, более половины из них младше 25 лет, а потребность в обучении в Казахстане теперь превышает предлагаемый спрос.

Кроме того, правительство ожидает, что количество студентов, зачисленных в прошлом году (623 000), увеличится до более чем 1 миллиона к 2030 году.

Стоит отметить, что министр описал Казахстан как место с "авторитетным образованием" и отраслью, которая может выиграть, учитывая тот факт, что "многим студентам некуда идти".

В попытке привлечь учебные заведения, страна сокращает бюрократические барьеры и улучшает условия, предлагая финансовые стимулы.

"Мы полностью перестраиваем нашу регуляторную систему", – сказал министр, добавив, что несколько агентств по аккредитации уже открыли свои офисы в Казахстане.

Он уточнил, что международные университеты, которые создадут совместные кампусы, получат финансовую поддержку от правительства Казахстана. Страна также инвестирует в новые кампусы и академические города, по модели специальной экономической зоны Университетского города ОАЭ.

В 2023 году запланировано открыть шесть филиалов, в том числе Heriot-Watt University; Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech); Kazakhstan-German University, который будет сосредоточен на альтернативных источниках энергии; и New Ulytay University, специализирующийся на горной промышленности, металлургии и инженерии, образованный в партнерстве с консорциумом канадских учебных заведений.



Планируется открытие еще 3 филиалов к 2029 году.