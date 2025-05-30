"Это право вузов": повышение проходных баллов объяснил Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, из-за чего некоторые высшие учебные заведения Казахстана подняли проходные баллы для абитуриентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что 75 – это минимальный проходной балл на педагогические специальности.

"Несколько лет назад было принято это решение для того, чтобы более сильные абитуриенты проходили на педагогические специальности. 135 баллов (устанавливают. – Прим. ред.) отдельные университеты, которые испытывают большой инфраструктурный сейчас дефицит и искусственно завышают проходной балл, чтобы отсекать уже это большое количество людей", – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, вузы обладают таким правом.

"Это право есть у университетов в рамках академической свободы. Каждый вуз вправе устанавливать свои проходные баллы с учетом их возможности, инфраструктуры. Но общий балл, установленный государством, нашим министерством для педагогических специальностей, – минимальный 75 баллов. Поднимать пока не будем, потому что дефицит педагогов пока достаточно большой", – пояснил Саясат Нурбек.

26 мая 2025 года Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги по основному ЕНТ.