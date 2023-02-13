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Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов семь человек и извлекли тела 53 погибших в Турции

Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов семь человек и извлекли тела 53 погибших в Турции Фото: пресс-служба МЧС РК
С начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана спасены и переданы медицинским работникам семь человек, извлечены тела 53 погибших, в том числе четырех детей, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции.

В городе Газиантеп работы проводятся первым эшелоном спасателей на трех участках круглосуточно в две смены:

  • первая группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из под завалов спасено 4 человека, извлечены тела 8 погибших человек;
  • вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании. Здание разрушено частично, аварийное, наблюдается динамика разрушения, имеется угроза полного обрушения здания из-за потери несущей способности конструкций. С применением инженерной техники проведен демонтаж здания до 2 этажа, работы по разбору завалов продолжаются. Извлечены тела 19 погибших человек;
  • третья группа также в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, извлечены тела 18 погибших человек.
Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов семь человек и извлекли тела 53 погибших в Турции

Фото: пресс-служба МЧС РК

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы в городе Нурдагы.

"В полностью разрушенном здании казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи".Пресс-служба МЧС РК

В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тыс. куб. м троих живых людей - мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Извлечены тела четырех погибших.

"Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Турции, спустя 160 часов после землетрясения,из-под завалов вытащили живого человека.

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