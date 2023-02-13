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Законодательство РК

Судьи Конституционного суда будут получать пожизненное содержание

судьям Конституционного суда будут выплачивать пожизненное содержание Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 9 февраля 2023 года утверждены Правила выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье Конституционного суда РК, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье Конституционного cуда РК, полномочия которого прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности, достигшему пенсионного возраста.

Судья КС, достигший пенсионного возраста, подает в Аппарат Конституционного суда заявление о назначении ежемесячного пожизненного содержания с приложением документов.

Аппарат КС в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления выносит заключение о назначении с указанием размера ежемесячного пожизненного содержания на день подачи заявления либо отказе в назначении ежемесячного пожизненного содержания.

При этом указывается, что ежемесячное пожизненное содержание судье Конституционного суда исключает одновременное получение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту, или пенсионных выплат за выслугу лет. Но он сможет получать пенсионные выплаты, накопленные им в пенсионном фонде.

В случаях смерти или вступления в законную силу решения суда об объявлении получателя ежемесячного пожизненного содержания умершим выплата ежемесячного пожизненного содержания осуществляется по месяц смерти включительно.

Постановление вводится в действие с 22 февраля 2023 года.

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