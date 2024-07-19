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Законодательство РК

Казахстанские академики будут получать пожизненные стипендии

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "Об установлении размера и утверждении Правил выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академику наук РК, достигшему пенсионного возраста", сообщает Zakon.kz.

"Установить размер и утвердить Правила выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академику наук Республики Казахстан, достигшему пенсионного возраста, в размере 60 месячных расчетных показателей (221 520 тенге в 2024 году)", – говорится в документе.

Ежемесячная пожизненная стипендия устанавливается академику НАН, являющемуся гражданином РК, достигшему пенсионного возраста.

Уполномоченный орган осуществляет:

  • финансовое обеспечение выплаты стипендии;
  • учет и контроль выплаты стипендии.

Академик НАН, претендующий на получение стипендии, предъявляет в академию следующие документы:

  • заявление на выплату стипендии в произвольной форме;
  • документ, подтверждающий статус академика НАН (выписка из протокола заседания НАН о присвоении статуса академика НАН);
  • документ, подтверждающий гражданство РК (копия удостоверения личности или паспорта гражданина РК);
  • справку с банка о наличии счета по форме, определяемой банком второго уровня.

НАН в течение трех рабочих дней с момента подачи претендентом документов направляет их в уполномоченный орган для рассмотрения.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней рассматривает заявление, одобряет либо отклоняет его.

В случае одобрения уполномоченный орган издает соответствующий приказ о назначении стипендии с указанием даты начала срока выплаты, в случае отказа направляет письмо в НАН с указанием причин отказа.

Стипендия выплачивается уполномоченным органом ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления на текущий счет.

НАН ежемесячно в срок до 25 числа направляет в уполномоченный орган актуализированный список академиков НАН, достигших пенсионного возраста, на получение ежемесячной пожизненной стипендии с указанием даты рождения, гражданства, специальности, даты протокола избрания.

Выплата стипендии прекращается в случаях:

  • смерти академика НАН (справка/свидетельство о смерти);
  • признания академика НАН безвестно отсутствующим или объявления его умершим (судебный акт);
  • выведения из состава НАН (выписка из протокола заседания президиума НАН);
  • прекращения гражданства РК.

При наступлении одного из случаев, указанных выше, НАН в течение трех рабочих дней со дня получения информации письменно уведомляет уполномоченный орган о необходимости прекращения выплат стипендии с указанием основания.

При получении уведомления уполномоченный орган в течение трех рабочих дней издает соответствующий приказ и прекращает выплаты стипендии.

Предполагается, что постановление введут в действие с 1 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 августа.

Проект постановления разработан в рамках закона "О науке и технологической политике", который глава государства подписал 1 июля 2024 года.

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