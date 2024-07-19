Казахстанские академики будут получать пожизненные стипендии
"Установить размер и утвердить Правила выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академику наук Республики Казахстан, достигшему пенсионного возраста, в размере 60 месячных расчетных показателей (221 520 тенге в 2024 году)", – говорится в документе.
Ежемесячная пожизненная стипендия устанавливается академику НАН, являющемуся гражданином РК, достигшему пенсионного возраста.
Уполномоченный орган осуществляет:
- финансовое обеспечение выплаты стипендии;
- учет и контроль выплаты стипендии.
Академик НАН, претендующий на получение стипендии, предъявляет в академию следующие документы:
- заявление на выплату стипендии в произвольной форме;
- документ, подтверждающий статус академика НАН (выписка из протокола заседания НАН о присвоении статуса академика НАН);
- документ, подтверждающий гражданство РК (копия удостоверения личности или паспорта гражданина РК);
- справку с банка о наличии счета по форме, определяемой банком второго уровня.
НАН в течение трех рабочих дней с момента подачи претендентом документов направляет их в уполномоченный орган для рассмотрения.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней рассматривает заявление, одобряет либо отклоняет его.
В случае одобрения уполномоченный орган издает соответствующий приказ о назначении стипендии с указанием даты начала срока выплаты, в случае отказа направляет письмо в НАН с указанием причин отказа.
Стипендия выплачивается уполномоченным органом ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления на текущий счет.
НАН ежемесячно в срок до 25 числа направляет в уполномоченный орган актуализированный список академиков НАН, достигших пенсионного возраста, на получение ежемесячной пожизненной стипендии с указанием даты рождения, гражданства, специальности, даты протокола избрания.
Выплата стипендии прекращается в случаях:
- смерти академика НАН (справка/свидетельство о смерти);
- признания академика НАН безвестно отсутствующим или объявления его умершим (судебный акт);
- выведения из состава НАН (выписка из протокола заседания президиума НАН);
- прекращения гражданства РК.
При наступлении одного из случаев, указанных выше, НАН в течение трех рабочих дней со дня получения информации письменно уведомляет уполномоченный орган о необходимости прекращения выплат стипендии с указанием основания.
При получении уведомления уполномоченный орган в течение трех рабочих дней издает соответствующий приказ и прекращает выплаты стипендии.
Предполагается, что постановление введут в действие с 1 сентября 2024 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 августа.
Проект постановления разработан в рамках закона "О науке и технологической политике", который глава государства подписал 1 июля 2024 года.