Какую налоговую отчетность нужно сдать в ближайшие дни

15 и 20 февраля наступают сроки сдачи налоговых отчетностей по местным налогам, таким как налог на имущество и землю, платы за пользование земельными участками, за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, какие формы необходимо представить.

Форма 701.01 - "Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество", является объединяющей формой расчета двух налогов -на имущество и землю.

Плательщиками земельного налога являются лица, имеющие объекты обложения:

на праве собственности;

на праве постоянного землепользования;

на праве первичного безвозмездного временного землепользования.

Плательщиками налога на имущество являются:

юридические лица, имеющие объект налогообложения на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на территории РК;

индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогообложения на праве собственности на территории РК;

концессионер, имеющий на праве владения, пользования объект налогообложения, являющийся объектом концессии в соответствии с договором концессии;

лица, указанные в статье 518 Налогового кодекса.

Налогоплательщики, за исключением ИП на спецрежимах, имеющие объекты обложения налогом на имущество, а также земельные участки, используемым (подлежащих использованию) в предпринимательской деятельности, обязаны уплачивать в течение года текущие платежи, равными долями в сроки до 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября календарного года.

Им необходимо предоставлять в органы госдоходов по месту нахождения объектов обложения расчет текущих платежей, форма 701.01, до 15 февраля текущего налогового периода.

В ДГД отметили, что вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет.

Например, при постановке объекта на учет в феврале месяце, расчет предоставляется не позднее 15 марта отчетного года.

Форма 851.00 - "Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками".

Плательщики платы, представляют расчет сумм текущих платежей в налоговые органы по месту нахождения земельного участка - по плате, исчисленной по земельному участку, предоставленному во временное возмездное землепользование (аренду) и по месту нахождения участка недр - по плате по участку недр, предоставленному недропользователю на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых (за исключением физических лиц, не являющихся ИП, а также ИП, имеющие землю под ИЖС).

Отчет представляется не позднее 20 февраля отчетного налогового периода.

А лица, заключившие договор о временном возмездном землепользовании или получившие лицензию на разведку или добычу твердых полезных ископаемых после 20 февраля отчетного налогового периода, представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора или получения лицензии.

Форма 860.00 – "Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников". Плательщики платы представляют декларацию по плате в налоговые органы по месту специального водопользования.

Декларация представляется плательщиками платы (за исключением крестьянских или фермерских хозяйств) ежеквартально, в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, налоговую отчетность по плате представляют в виде соответствующего приложения к декларации по единому земельному налогу.

Декларация до представления в налоговый орган заверяется в региональном органе уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Форма 870.00 Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Плательщики платы представляют в налоговые органы декларацию по месту нахождения объекта загрязнения, за исключением декларации по передвижным источникам загрязнения.

Декларация представляется в налоговые органы по передвижным источникам загрязнения, подлежащим государственной регистрации - по месту регистрации передвижных источников, определяемому уполномоченным государственным органом при проведении такой регистрации, не подлежащим государственной регистрации - по месту нахождения налогоплательщика.

Декларация представляется плательщиками платы ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

При этом плательщики с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме представляют декларацию не позднее 20 марта отчетного налогового периода.



В случае оформления разрешительного документа после указанного срока плательщики представляют декларацию не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором получен разрешительный документ.

Правила составления налоговой отчетности (форм 701.01, 851.00, 860.00, 870.00)" доступны на сайте КГД-kgd.gov.kz во вкладке "Законодательство РК" - "Формы налоговой отчетности".