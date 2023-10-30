Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 ноября

15 ноября истекают сроки сдачи налоговой отчетности, за ее непредставление предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, передает Zakon.kz.

Необходимо представить следующие формы отчетности:

Расчет по КПН у источника выплаты с дохода резидента по форме 101.03.

Расчет по КПН у источника выплаты с дохода нерезидента по форме 101.04.

Декларация по ИПН и СН по форме 200.00.

Декларация по НДС по форме 300.00, в том числе при снятии с регистрационного учета.

Декларация и расчет по акцизу по форме 400.00, 421.00.

Декларация по роялти, по бонусу добычи по форме 500.00.

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме недропользователями и получатели от имени государства по форме 531.00.

Декларация по платежу возмещению исторических затрат по форме 560.00, если платеж превышает 10 000 МРП (34 500 000 тенге).

Декларация по рентному налогу на экспорт по форме 570.00.

Декларация по НДПИ по форме 590.00.

Расчет текущих платежей по земельному налогу и имущество по форме 701.01.

Декларация по налогу на игорный бизнес по форме 710.00.

Декларация по плате за ПВРПИ по форме 860.00.

Декларация по плате за НВОС по форме 870.00, если платежи 100 МРП и больше.

Декларация по плате за цифровой майнинг по форме 880.00.

Отчетность представляется через веб-приложение "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на бумажном носителе, а также в мобильном приложении eSalyq Business и через приложение банков второго уровня.

У налогоплательщиков есть возможность продления срока представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронном формате, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Кроме того, срок представления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика, имеющего высокий уровень риска по системе управления рисками, кроме индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы.