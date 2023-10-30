Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 ноября

Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 ноября Фото: pexels
15 ноября истекают сроки сдачи налоговой отчетности, за ее непредставление предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, передает Zakon.kz.

Необходимо представить следующие формы отчетности:

  • Расчет по КПН у источника выплаты с дохода резидента по форме 101.03.
  • Расчет по КПН у источника выплаты с дохода нерезидента по форме 101.04.
  • Декларация по ИПН и СН по форме 200.00.
  • Декларация по НДС по форме 300.00, в том числе при снятии с регистрационного учета.
  • Декларация и расчет по акцизу по форме 400.00, 421.00.
  • Декларация по роялти, по бонусу добычи по форме 500.00.
  • Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме недропользователями и получатели от имени государства по форме 531.00.
  • Декларация по платежу возмещению исторических затрат по форме 560.00, если платеж превышает 10 000 МРП (34 500 000 тенге).
  • Декларация по рентному налогу на экспорт по форме 570.00.
  • Декларация по НДПИ по форме 590.00.
  • Расчет текущих платежей по земельному налогу и имущество по форме 701.01.
  • Декларация по налогу на игорный бизнес по форме 710.00.
  • Декларация по плате за ПВРПИ по форме 860.00.
  • Декларация по плате за НВОС по форме 870.00, если платежи 100 МРП и больше.
  • Декларация по плате за цифровой майнинг по форме 880.00.

Отчетность представляется через веб-приложение "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на бумажном носителе, а также в мобильном приложении eSalyq Business и через приложение банков второго уровня.

У налогоплательщиков есть возможность продления срока представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронном формате, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Кроме того, срок представления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика, имеющего высокий уровень риска по системе управления рисками, кроме индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы.

Читайте также

Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
В Казахстане разработали комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов
В Казахстане разработали комплексный план развития редких и редкоземельных металлов на пять лет
Какие лекарства и товары нужно будет маркировать с 1 июля 2024 года
Какие лекарства и товары нужно будет маркировать с 1 июля 2024 года
Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
преследование евреев
В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления