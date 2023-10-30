Какую налоговую отчетность нужно сдать до 15 ноября
Необходимо представить следующие формы отчетности:
- Расчет по КПН у источника выплаты с дохода резидента по форме 101.03.
- Расчет по КПН у источника выплаты с дохода нерезидента по форме 101.04.
- Декларация по ИПН и СН по форме 200.00.
- Декларация по НДС по форме 300.00, в том числе при снятии с регистрационного учета.
- Декларация и расчет по акцизу по форме 400.00, 421.00.
- Декларация по роялти, по бонусу добычи по форме 500.00.
- Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме недропользователями и получатели от имени государства по форме 531.00.
- Декларация по платежу возмещению исторических затрат по форме 560.00, если платеж превышает 10 000 МРП (34 500 000 тенге).
- Декларация по рентному налогу на экспорт по форме 570.00.
- Декларация по НДПИ по форме 590.00.
- Расчет текущих платежей по земельному налогу и имущество по форме 701.01.
- Декларация по налогу на игорный бизнес по форме 710.00.
- Декларация по плате за ПВРПИ по форме 860.00.
- Декларация по плате за НВОС по форме 870.00, если платежи 100 МРП и больше.
- Декларация по плате за цифровой майнинг по форме 880.00.
Отчетность представляется через веб-приложение "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на бумажном носителе, а также в мобильном приложении eSalyq Business и через приложение банков второго уровня.
У налогоплательщиков есть возможность продления срока представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронном формате, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Кроме того, срок представления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика, имеющего высокий уровень риска по системе управления рисками, кроме индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы.