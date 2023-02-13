На западе и юге Казахстана ожидаются дождь и снег с гололедом

В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на 14-16 февраля. По территории страны с запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачной, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане пройдут осадки преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны в виде дождя и снега с гололедом.

16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь на севере республики, под влиянием поля повышенного давления, погода - без осадков. На западе и юге временами усилится ветер. А в температурном фоне сильных изменений не ожидается.

1 февраля синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в феврале. Во второй и третьей декадах февраля по республике прогнозируется неустойчивый характер погоды. На большей части страны – преимущественно снег с метелями, на юге республики – осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед.