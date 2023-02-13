Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На западе и юге Казахстана ожидаются дождь и снег с гололедом

человек, погода Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на 14-16 февраля. По территории страны с запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачной, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане пройдут осадки преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны в виде дождя и снега с гололедом.

16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь на севере республики, под влиянием поля повышенного давления, погода - без осадков. На западе и юге временами усилится ветер. А в температурном фоне сильных изменений не ожидается.

1 февраля синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в феврале. Во второй и третьей декадах февраля по республике прогнозируется неустойчивый характер погоды. На большей части страны – преимущественно снег с метелями, на юге республики – осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед. 

Читайте также

Девятиклассник принес в школу топор и нож: появилось фото с места ЧП

Партийный список ОСДП на выборы в Мажилис зарегистрирован ЦИК

Цифровизация нефтегазовой отрасли: интервью с гендиректором Сериком Тыран

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления