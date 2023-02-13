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Курс биткоина в понедельник потерял в весе до 21 836 долларов

Курс биткоина в понедельник потерял в весе до 21 836 долларов Фото: unsplash
Важным сопротивлением главной криптовалюты – биткоина (BTC) – все еще остается рубеж 23 тыс. долларов. Чем быстрее рынок вернется к этому уровню, тем лучше для "быков". Однако утром 13 февраля 2023 года биткоин снизился до 21,8 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

В минувшие выходные BTC приблизился к отметке 22 тыс. долларов из-за призывов трейдеров и аналитиков к осторожности в связи с чрезмерно медвежьими настроениями.

Курс биткоина в понедельник потерял в весе до 21 836 долларов

Фото: Zakon.kz

Рынок отреагировал на ожидающийся 14 февраля отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США по Индексу потребительских цен (CPI) за январь. Аналитики и трейдеры ожидают, что инфляция продолжит падать, что в свою очередь в перспективе потянет рынки вверх. Пока же аналитики ожидают сохранение волатильности в отчете CPI во вторник.

Курс биткоина в понедельник потерял в весе до 21 836 долларов

Фото: Zakon.kz

Капитализация криптовалютного рынка 13 февраля составляет 969,6 млн долларов. Доля BTC составила 43,47%, доля ETH – 19,19%.

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