160 человек попались с нарушениями на январском ЕНТ
По словам директора Национального центра тестирования МНВО РК Руслана Емелбаева, уменьшилось число попыток пронести запрещенные предметы на ЕНТ. В январе за такие нарушения аннулировали результаты 160 абитуриентов.
"Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 62 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 98 человек, их результаты также аннулированы".Руслан Емелбаев
ЕНТ проводилось по принципу "1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый".
"В прошлом году была введена дополнительно фронтальная камера. Самая главная задача - идентификация. В этом году на январском ЕНТ подставных лиц не было выявлено. Мы будем проверять видеозаписи и логи - цифровой след. Если будет выявлено нарушение, то сертификаты будут аннулированы".Руслан Емелбаев
Всего январское ЕНТ сдали около 123 тысячи абитуриентов. Среди них: студенты, желающие перевестись из творческих специальностей в другие направления подготовки, а также желающие перевестись на педагогические направления на платной основе и выпускники школ текущего года, которые хотят зачислиться в вузы на платной основе. Из них 77% выпускников (95 тысяч) прошли тестирование на казахском языке, 23% – на русском, 91 человек – на английском языке. Приняли участие также 274 ребенка с особыми образовательными потребностями. Пороговый балл с начала проведения январского ЕНТ (более 50) набрали около 83% абитуриентов (103 тыс. человек), 17% или 21 тыс. человек не смогли преодолеть пороговые баллы. Что касается среднего балла, то он составил 76 баллов. Максимальный балл – 139. Его набрали пять тестируемых.
"Наибольшее количество тестируемых, то есть 19,2% сдали комбинацию предметов "Математика-Физика". 18% сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия", 10% - творческий экзамен. А новую комбинацию "Математика-Информатика", необходимый для поступления на IT-направления выбрали 10% участников ЕНТ".Руслан Емелбаев
Количество предметов осталось прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по новому формату ЕНТ-2023 по истории Казахстана – 20, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа.
В октябре 2022 года абитуриентам предоставили возможность пройти бесплатное тестирование онлайн. Для этого тестируемым необходимо было только набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.