160 человек попались с нарушениями на январском ЕНТ

Во время январского ЕНТ 160 человек попались за нарушением правил - проносом смартфонов, шпаргалок и списыванием, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам директора Национального центра тестирования МНВО РК Руслана Емелбаева, уменьшилось число попыток пронести запрещенные предметы на ЕНТ. В январе за такие нарушения аннулировали результаты 160 абитуриентов.

"Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 62 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 98 человек, их результаты также аннулированы". Руслан Емелбаев

ЕНТ проводилось по принципу "1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый".

"В прошлом году была введена дополнительно фронтальная камера. Самая главная задача - идентификация. В этом году на январском ЕНТ подставных лиц не было выявлено. Мы будем проверять видеозаписи и логи - цифровой след. Если будет выявлено нарушение, то сертификаты будут аннулированы". Руслан Емелбаев

Всего январское ЕНТ сдали около 123 тысячи абитуриентов. Среди них: студенты, желающие перевестись из творческих специальностей в другие направления подготовки, а также желающие перевестись на педагогические направления на платной основе и выпускники школ текущего года, которые хотят зачислиться в вузы на платной основе. Из них 77% выпускников (95 тысяч) прошли тестирование на казахском языке, 23% – на русском, 91 человек – на английском языке. Приняли участие также 274 ребенка с особыми образовательными потребностями. Пороговый балл с начала проведения январского ЕНТ (более 50) набрали около 83% абитуриентов (103 тыс. человек), 17% или 21 тыс. человек не смогли преодолеть пороговые баллы. Что касается среднего балла, то он составил 76 баллов. Максимальный балл – 139. Его набрали пять тестируемых.

"Наибольшее количество тестируемых, то есть 19,2% сдали комбинацию предметов "Математика-Физика". 18% сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия", 10% - творческий экзамен. А новую комбинацию "Математика-Информатика", необходимый для поступления на IT-направления выбрали 10% участников ЕНТ". Руслан Емелбаев

Количество предметов осталось прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по новому формату ЕНТ-2023 по истории Казахстана – 20, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа.

В октябре 2022 года абитуриентам предоставили возможность пройти бесплатное тестирование онлайн. Для этого тестируемым необходимо было только набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

