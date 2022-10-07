Пробное тестирование для подготовки к ЕНТ можно пройти онлайн

Пробное тестирование для подготовки к ЕНТ запустил Национальный центр тестирования, сообщает Zakon.kz.

Абитуриентам предоставляется возможность пройти бесплатное тестирование онлайн.

Для этого тестируемым необходимо только набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

Мы запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ. Уже сейчас абитуриентам будет доступна комбинация предметов "Математика-Информатика", которую ввели в этом году для поступления на IT-специальности. Кроме того, будущие студенты смогут ознакомиться с измененной структурой тестовых заданий. Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев

В 2022 году в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов – с восьми до шести.

Формат тестирования прежний. Количество предметов – три обязательных и два на выбор, в общем – 120 тестовых заданий.

Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам "История Казахстана" и "Грамотность чтения". Теперь в одном варианте "Истории Казахстана" будет 20 тестовых заданий, а по "Грамотности чтения" – 15.

Также опубликован список 100 дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история". А по профильным предметам "Казахская литература" и "Русская литература" для абитуриентов будет доступен список произведений, по которым составлялись тестовые задания.