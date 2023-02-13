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После ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности

После ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности Фото: primeminister.kz
Во всех школах Казахстана проведут проверки безопасности. Об этом 13 февраля Zakon.kz сообщили в Министерстве просвещения.

Такое решение было принято после того, как в Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож. Он ранил трех детей.

Кроме того, как сказано в сообщении Министерства просвещения, по поручению министра создана комиссия.

В ее состав вошли представители Комитета по охране прав детей, Департамента по обеспечению качества в сфере образования, Управления образования Северо-Казахстанской области.

Отметим, в школе для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Вместе с тем, управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны".Пресс-служба Министерства просвещения РК

30 марта 2022 года для обеспечения безопасности в организациях образования Министерством утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки.

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