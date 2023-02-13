После ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности
Такое решение было принято после того, как в Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож. Он ранил трех детей.
Кроме того, как сказано в сообщении Министерства просвещения, по поручению министра создана комиссия.
В ее состав вошли представители Комитета по охране прав детей, Департамента по обеспечению качества в сфере образования, Управления образования Северо-Казахстанской области.
Отметим, в школе для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Вместе с тем, управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны".Пресс-служба Министерства просвещения РК
30 марта 2022 года для обеспечения безопасности в организациях образования Министерством утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки.