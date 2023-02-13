Рианна необычно заявила о второй беременности

Барбадосская певица Рианна, с 16 лет живущая в США, выступила в перерыве Национальной футбольной лиги - Супербоула LVII - и показала округлившийся живот, сообщает Zakon.kz.

Всемирно известная певица появилась на арене State Farm Stadium в Глендейле (штат Аризона) после почти пятилетнего перерыва и исполнила отрывки из своих хитов.

Рианна выбрала для выступления алый комбинезон, который подчеркнул ее округлившийся живот.

Представители певицы подтвердили информацию о второй беременности Рианны.

В мае 2022 года Рианна впервые стала мамой. Она родила мальчика в Лос-Анджелесе. Отцом ребенка Рианны стал американский рэпер A$AP Rocky.