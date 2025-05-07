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Культура и шоу-бизнес

37-летняя Рианна объявила о третьей беременности

37-летняя Рианна объявила о третьей беременности, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 09:52 Фото: Instagram/badgalriri
Барбадосская певица Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти), с 16 лет живущая в США, снова беременна от американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на Met Gala 2025, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Фотографиями с ежегодного благотворительного бала поделились фан-страницы.

Также снимок беременной Рианны, прогулявшейся под дождем перед "красной дорожкой" Met Gala, опубликовал звездный фотограф Майлз Диггс.

Отметим, что в своем Instagram Рианна пока не разместила ни одного фото с благотворительного бала, но поклонники уже вовсю поздравляют певицу со скорым пополнением.

"Это потрясающее чувство", – поделился с The Associated Press своими эмоциями A$AP Rocky.

Рианна и Раким встречаются с 2021 года. У пары есть двое сыновей: RZA и Риот. О второй беременности певица заявила необычным образом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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