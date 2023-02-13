В Павлодаре "заминировали" несколько школ

Утром 13 февраля в полицию Павлодара обратился директор СОШ № 34 и сообщил, что на электронную почту школы поступило сообщение о "снаряде", сообщает Zakon.kz.

В полиции уточнили, на место происшествия были направлены все службы.

"В здании проведено обследование. Произведена эвакуация 1115 человек, в том числе 950 учащихся. Также из СОШ № 35 эвакуированы около 1000 человек". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Также сказано, что взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в зданиях не обнаружено. По данным фактам проводится проверка.

Аналогичные сообщения поступили на почту школ № 9 и 28 еще в субботу, но в полицию об этом сообщили сегодня, поэтому сегодня эвакуация не проводилась.

18 января сообщалось, что в Павлодаре "заминировали" детскую площадку.