Цены на продовольствие в Казахстане остаются "стабильно высокими"

Разгон цен на ряд продовольственных товаров, особенно социально значимых, в регионах, кажется, удалось притормозить, хотя и не на все. Тем не менее вниз цены большей частью идти тоже отказываются.

В некоторых регионах обуздать инфляцию помогают стабилизационные фонды, однако часто люди сильно жалуются на качество этой продукции.

Новость по теме Социально значимые продукты в Казахстане продолжают расти в цене

Ситуацию на рынках изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане разброс цен на некоторые продукты стал почти двукратным

Куриные яйца высшей категории на столичных прилавках остаются примерно на уровне 700 тенге за десяток как в супермаркете, так и на рынке.

Говядина в супермаркете стоила 3200 за кг мякоти, а на рынке – 2400 (но с костью), теперь – 3850 и 2650, соответственно.

Сахар между тем за две недели подешевел. Если раньше стоил 600 тенге за кг в супермаркете и 550 тенге – на рынке, то сейчас – 454 и 500 тенге, соответственно.

Самый большой разброс цен на белый лук – если на рынке килограмм можно взять за 350 тенге, то в супермаркете – целых 675. Обычный репчатый лук стоит дороже – 400 тенге. Правда, намного дешевле – 130 тенге – обойдется лук из стабилизационного фонда. Но, по словам покупателей, качество таково, что "половину можно выбросить".

Куриное филе тоже подешевело: в супермаркетах стоило 2700, а на рынке – 2200 тенге, сейчас в первом случае – 2300, а во втором можно найти даже за 1100.

Картофель стоил в супермаркетах 220 тенге за килограмм, на рынке – 200, сейчас – 267 и 190-200, соответственно.

Морковь была на рынке 180, в супермаркете – 255, сейчас – 230 и 255.

Фото: Zakon.kz

Капуста на рынке подорожала со 170 до 220 тенге, а в супермаркетах – с 220, наоборот, подешевела до 124 (из стабфонда), но, как и в случае с луком, очень плохого качества.



Гречку в супермаркете можно приобрести за 440 тенге, на базаре – за 500.

В Алматы цены на некоторые овощи и ряд других продуктов пошли вверх

Цена на картофель осталась прежней – 299 тенге/кг, однако многие другие овощи выросли в цене. Так, морковь, которая стоила 163 тенге, стала 295 тенге, капуста с 95 тенге повысилась до 265 тенге за килограмм, цена на репчатый лук взлетела с 97 тенге/кг сразу более чем в три раза и стала 329 тенге.

Стоимость хлебопекарной муки первого сорта (2 кг) от местного производителя также изменилась. Вместо 853 тенге сейчас ее можно приобрести за 945 тенге.

Ценник на гречневую крупу на развес остался прежним – 564 тенге/кг. При этом 800-граммовую упаковку предлагают за 825 тенге вместо 799 тенге ранее.

Стоимость риса отечественного производства "Баракат" на развес осталась прежней, килограмм можно купить за 519 тенге.

Цена на 400-граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства значительно снизилась: раньше продавали за 367 тенге, сейчас можно купить за 275 тенге.

Цена на яйца продолжает оставаться нестабильной. Десяток яиц категории "отборные" можно приобрести от 565 и до 724 тенге, в зависимости от производителя.

Подсолнечное рафинированное масло одного из отечественных производителей осталось на прежнем ценовом уровне – литровую бутылку можно приобрести за 1019 тенге. Другие же цены снизили с 962 до 875 тенге.

Говядина осталась практически на прежнем уровне: килограмм вырезки можно купить за 4140 тенге. Цена на куриное мясо нестабильна. Окорочок – 1678 тенге, куриное филе 1.2 кг – 2722 тенге, стоимость целой тушки разнится – от 1249 тенге до 1615 тенге за кг, в зависимости от производителя.

Сахар на этой неделе подешевел с 544 тенге до 500.

Упаковка 180 г натурального сливочного масла предлагается, как и раньше, от 927 тенге и выше. Спред можно купить дешевле – от 289 тенге, в зависимости от производителя.

Молоко в мягкой упаковке на этой неделе предлагают от 375 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой – 429 тенге. Буханка социального хлеба стоит так же – 83 тенге.

Снова подорожал сыр, если раньше килограмм достигал 5000 тенге, то сейчас – уже 6 тыс.

Костанай: после критики и цена упала

По официальным данным Бюро нацстатистики по Костанайской области, с начала 2023 года в регионе выросли цены на лук на 25,4%, молоко – на 9%, капусту – 4,2%, рожки – 3,3%, рис – на 1,3%. И это, несмотря на то, что, по заверению чиновников, стабфонд постоянно проводит интервенции.

Что касается лука, то его стоимость начала постепенно расти еще в середине декабря 2022 года, затем первые три недели января держалась на уровне 209 тенге, а потом каждую неделю начала прибавлять от 40 до 46 тенге. В начале февраля ценник на него в супермаркете достиг 305 тенге.

После того, как аким области Кумар Аксакалов раскритиковал работу стабфонда, в торговые точки, которые продают его продукцию, начали активно поставлять репчатый лук. И цена на него упала сразу на 160 тенге. Теперь килограмм можно купить за 145 тенге, столько он стоил в середине ноября. Но в магазинах у дома лук продают по 325 тенге и выше уже три недели.

С сахаром противоположная ситуация. После спада ажиотажа и доставки дополнительных объемов в регион он постепенно стал уменьшаться в цене: сначала по 10-20, потом – по 40 тенге и спустился до отметки 410 тенге в конце января. А теперь скинул еще 20 тенге, и килограмм сахара, расфасованного в пакеты, можно найти на полках по 390 тенге.

За две недели в супермаркете стала дороже капуста. Она добавила четыре тенге к старой цене и теперь продается по 109 тенге.

Остаются стабильными 12 наименований товаров, причем некоторые "держатся" почти три месяца. Лидером в списке стабильных продуктов оказался местный картофель. Килограмм на развес продают по 153 тенге, мытый и упакованный в сетки – за 215 тенге.

Мука 1 сорта уже три месяца стоит на полках по 639 тенге за двухкилограммовый пакет. Развесная гречневая крупа – 459 тенге. Не изменились ценники и на морковь – 105 тенге, свеклу – 185 тенге, литр подсолнечного масла – 953 тенге, но появился товар российской марки за 859 тенге.

Рис держится на отметке 465 тенге за килограмм уже пять недель, а макароны три недели продают по стоимости от 295 тенге. Молоко жирностью 2,5% от местного завода остается по 405 тенге.

Стабильную цену с начала года сохранил и десяток куриных яиц, но в зависимости от производителя она колеблется от 549 тенге за товар из СКО до 565 тенге – на местной птицефабрике. Многие костанайцы предпочитают покупать сразу большие лотки яиц из 30 штук, их стоимость три недели держится на уровне 1465 тенге. Так получается немного дешевле: десяток выходит по 488 тенге.

Некоторая стабильность сохраняется среди мясных продуктов. Окорочка по акции продают по 1075 тенге за килограмм, в конце января цена на них была 1095 тенге. Прежней осталась стоимость мяса цыпленка табака, выращенного на местной птицефабрике, – 1299 тенге. Килограмм говядины стартует с отметки 2300 тенге и завершается 4000 тенге за филе или стейк, а конина начинается с 2800 тенге.

Фото: Zakon.kz

Свинину предлагают от 1900 до 2300 тенге, две недели назад начальная цена составляла 1800 тенге за кг.



Усть-Каменогорск: цены стабильно высокие

В Усть-Каменогорске с начала февраля цены на продукты питания не растут, причем на социально значимые – даже несколько снижаются.

По сравнению с концом января не изменились цены на куриную продукцию и мясо. Куриные бедра и крылья можно приобрести по 1860 и 1380 тенге, соответственно, за килограмм. Килограмм говядины стоит от 2200 до 3500 тенге за килограмм, мякоть свинины – около 2600 тенге, конина – 3000-3200 за килограмм, фарш свино-говяжий 2450-2500 тенге, говяжий и свиной – по 2600 тенге за килограмм.

Немного снизились цены на яйца. Сегодня десяток можно купить по цене 620 тенге, хотя в конце января дешевле 640 тенге найти было невозможно.

Не изменились ценники на крупы. В социальных отделах можно купить весовую гречку за 485 тенге, а в магазине ее цена доходит и до 530-550 тенге за килограмм, рис – от 515 до 605 тенге за килограмм. Сахар в Усть-Каменогорске продают по-прежнему по 630-650 тенге за кило.

А вот цена на молочную продукцию во вторую неделю февраля выросла. Если еще в январе молоко в мягкой упаковке можно было найти за 380 тенге за литр, то сейчас – не менее 485 тенге, а в тетрапакете – 600 тенге за литр. Кефир стоил 530 тенге за литр, сейчас – 560 тенге.

Сыры и рыба по-прежнему стабильно дорогие. Стоимость килограмма сыра "Маасдам" – 6160 тенге. Стейки семги стоят в районе 8000 тенге за килограмм на рынке, а в магазине – до 10,5 тыс., замороженная скумбрия – 2300 за кило, минтай – 1700, а филе судака, которое поставляют на прилавки местные рыбаки, и вовсе 3500 тенге.

Не изменилась за последние две недели стоимость подсолнечного масла – 1200 тенге за литр, а также хлеба – буханку белого можно купить за 120-140 тенге, цена нарезного ржано-пшеничного в упаковке доходит до 260 тенге.

"Я живу полгода в Атырау. Переехали туда из Усть-Каменогорска из-за работы мужа. Так вот, казалось бы, нефтяная столица Казахстана, цены должны быть соответствующими, но – нет. В Усть-Каменогорске намного выше. Вот приехали родителей навестить и в шоке от магазинов", – рассказывает Сауле Нургожина.

Существенный разбег цен наблюдается и на овощи, в зависимости от того, где приобретается продукция. Если в магазинах стабфонда, то можно и сэкономить. Так, лук, картофель, капуста и морковь здесь стабильно стоят 120 тенге за килограмм, а вот в магазинах стоимость этих же овощей доходит и до 250 тенге за кило.

Фото: Zakon.kz

"Мы не берем овощи из стабфонда. Обожглись несколько раз. Лук оказался мороженым, картошка гнилая, морковь вся поломанная – в общем, больше выкинули, чем оставили. Уж точно не сэкономили. Покупаем в магазине и себе, и соседке пожилой, которая вынуждена была копаться в этом гнилье, потому что пенсия небольшая. Признаюсь, не каждый раз, но как овощи себе берем, так и ей пару килограммов захватываем", – рассказал житель Усть-Каменогорска Олег Демин.



В Семее цена на лук за две недели выросла на 110 тенге

Цена на лук в Семее достигла 350 тенге за килограмм, а ведь еще в конце января этот овощ можно было купить за 140-230 тенге.

Ценник на другие популярные овощи тоже медленно, но верно растет, несмотря на усилия стабилизационного фонда области Абай. Так, морковь стоит на прилавках Семея 150 тенге, две недели назад стоила 140 тенге. Капусту продают в магазинчиках "у дома" по 260 тенге за кило. Это тоже на 10 тенге дороже по сравнению с ценами конца января.

Картофель, правда, остался на прежнем уровне – 180 тенге, а вот свекла тоже "подросла" на те же 10 тенге. Для сравнения, делая срез цен на новогодний стол, мы отмечали, что практически все овощи в Семее на тот период можно было приобрести за 115 тенге, за исключением лука, цена которого уже тогда перевалила на рубеж 200 тенге.

Цена на мясо в Семее остается стабильно высокой. Колебания могут составить не более 200 тенге в сторону удешевления, если прийти за мясом в послеобеденные часы. Так, баранина и говядина стоят в диапазоне 2600-2700 за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка.

Фото: Zakon.kz

Конина же стоит на рынке от 2800 до 3500 тенге, фарш из конины продают по 3700 тенге за килограмм, а цена казы достигла уровня 5500 тенге за кило. Выход один: дождаться субботнего утра и ехать спозаранку на ярмарку, куда приезжают фермеры со всех концов области. Здесь можно сторговаться на 200-300 тенге дешевле, чем на рынке.



Вот уже около месяца цена на курицу и окорочка в Семее остается неизменной. Самое дешевое и доступное мясо местной птицефабрики можно приобрести по цене 1350 тенге. Однако цены на куриное яйцо, наоборот, не могут никак "устаканиться". Разброс цен на рынках Семея на этот продукт составляет от 530 до 650 тенге, и эти колебания отмечаются чуть ли не каждую неделю.

Небольшие изменения произошли в ценах на продукты бакалейного ряда. Килограмм риса на развес, который необходимо тщательно перебрать и потом три часа вымачивать, сегодня стоит 550 тенге. Двумя неделями раньше ценник составлял 600 тенге за килограмм. Столько же стоит и гречка аналогичного качества. Отметим, что в середине января эти же продукты питания стоили 640 тенге. В пачках рис и гречка стоят на порядок дороже. Цена – примерно 670-800 тенге, да только вес – другой. В пачке может быть 400-500 граммов, вместо традиционного кило.

Сахар, как и две недели назад, стоит 500 тенге за килограмм. Кстати, четыре недели назад – 14 января – цена составляла 650 тенге.

"Думаю, что дешевле сахар уже точно не будет. А значит, надо обязательно закупать его для летних заготовок и варенья. Надо будет купить пару мешков на 25 килограммов, чтобы точно хватило на весь сезон для зимних заготовок", – говорит домохозяйка Татьяна Волновая.

Муку первого сорта хоть и продают, но она не пользуется популярностью среди потребителей, а потому найти ее можно только на прилавках супермаркетах, да и то на самых верхних полках. Чаще всего семейчане приобретают 2-килограммовые пакеты с мукой высшего сорта по цене 570 тенге за пачку. Буханка хлеба весом 400 граммов стоит 140 тенге.

Стоимость макаронных изделий в Семее немного снизилась: с 400 тенге до 360-380 тенге за кг, в зависимости от производителя.

Цены на молоко пока остаются высокими и продолжают расти. Если в конце января самое дешевое молоко в мягких тетрапакетах продавалось по 360 тенге за литр, то сейчас уже по 390 тенге. А вот в коробках этот же объем реализуется уже по 480 тенге.

Литр кефира можно приобрести в молочном отделе по цене от 520 до 560 тенге, цена за сливочное масло поднялась – уже по 4000-4200 тенге за килограмм. Самое дорогое – масло, которое производят фермеры Бородулихинского района Абайской области и Шемонаихинского района ВКО. Но и вкус у него – самый нежный, сливочный.

Стоимость растительного масла, державшаяся с самого сентября почти на одном и том же уровне, сегодня несколько снизилась. Это касается масла домашнего отжима: его продают на рынке по 700 тенге за литр. Заводской продукт стоит в диапазоне от 900 до 1000 тенге.

В Прикаспии подорожала гречка и подешевели куриные окорочка

Куриные яйца стали дешевле даже в "магазинах у дома", в которых нередко их стоимость гораздо выше, чем в супермаркетах. Теперь десяток первого сорта в большинстве торговых точек стоит 490 тенге, тогда как двумя неделями раньше на ценниках значилась цифра 500.

Цена куриных окорочков снизилась до 1081 тенге за кило вместо прежних 1163 тенге. Продукт на прилавках преимущественно из США.

Самое дешевое мясо курицы первого сорта – 1357 тенге за килограмм, а утки – 3009 тенге.

180-граммовая пачка сливочного масла жирностью 72,5% казахстанского производства – 928 тенге, а аналогичный российский продукт того же веса – 1553 тенге.

В специализированных мясных магазинах килограмм говяжьей вырезки в районе 4000-5000 тенге, на рынках говядина – 2600-2700 тенге за килограмм. Конину продают от 2500 до 3000 тенге за кило, кругляк (мякоть из бедренной части с небольшой круглой косточкой) – 2900 тенге.

Сахарный песок по-прежнему держится на уровне 469 тенге за килограмм, но на десять процентов подорожала гречка – теперь 540 тенге. Выросла стоимость весового риса, килограмм стоит 521 тенге. Двухкилограммовый пакет муки первого сорта обойдется в 580 тенге, есть повышение стоимости, но оно незначительное.

Фото: Zakon.kz

Литровый пакет отечественного молока жирностью 2,5% продают со скидкой – вместо 633 тенге на ценниках уже 509 тенге. В магазинах, где реализуются продукты из Стабилизационного фонда Атырауской области, молоко не выше 400 тенге за 900-граммовую коробку.



Буханка из муки высшего сорта – 140 тенге, в небольших магазинчиках хлеб из муки первого сорта – 110-115 тенге. На прежнем уровне – 147 тенге за 400-граммовую упаковку – держится стоимость макарон. Литр подсолнечного растительного масла – от 865 до 949 тенге, причем на такой продукт больше появилось красных скидочных ценников.

Стоимость самого дешевого картофеля хорошего качества –220 тенге, есть и дороже, но по качеству без отличий. Цена лука выросла до 300 тенге, капусты – с 230 тенге до 250 тенге, моркови и свеклы – также до 250 тенге за кило.

"Только два дня назад приходила в магазин, лук стоил 280 тенге, и я не взяла, думала, подешевеет, а сейчас аж 300 тенге. Завтра еще дороже будет?" – посетовала жительница Атырау София А.

В Уральске, чтобы сдержать цены на лук, его начали продавать из стабфонда

Кроме небольшого повышения цен на молочную продукцию в регионе, на остальные продукты цены остаются на прежнем уровне. Но на лук есть три разные цены.

28 января 2022 года в Казахстане ввели трехмесячный запрет на вывоз лука. Он связан с ажиотажным спросом на лук со стороны третьих стран. Именно в день начала действия запрета на погранпосту "Сырым" (расположенном между ЗКО и Оренбургской областью РФ) задержали 24 большегруза с луком. Машины следовали из Туркестанской области в сторону России, но их развернули обратно.

Сразу после этого, чтобы сдержать рост цен на лук, региональная комиссия приняла решение о начале товарных интервенций по реализации овощей из стабилизационного фонда.

Фото: Zakon.kz

Сейчас в ЗКО три разные цены на лук. На коммерческий лук, который привозят из других регионов на рынки и в небольшие магазины, оптовая цена составляет 250 тенге, розничная – 270 тенге. Крупные сети супермаркетов покупают лук по договору у местных фермеров. Он гораздо дешевле – 178 тенге оптом и 193 тенге – в розницу. И самый дешевый лук из овощехранилищей СПК. Его оптовая цена составляет 120 тенге, розничная – 136. В области он реализуется в 25 социальных магазинах СПК и на двух крупных рынках.



В Департаменте торговли ЗКО сообщили, что на остальные продукты цены остались на прежнем уровне, как и месяц назад. Есть небольшое удорожание молочной продукции на 3-5 тенге. Как отмечают и в Департаменте торговли, и продавцы на рынках, город Уральск и Западно-Казахстанская область являются приграничным районом с РФ, и поэтому более 80% молочной продукции завозится из России и Беларуси.

Лук по сниженной цене продавали в Павлодаре по пакету в руки

На фермерском рынке Павлодара и в социальных отделах особой популярностью пользуются картофель по 95 тенге за кг, морковь по 95 тенге и лук по 158 тенге за кг. Там на постоянной основе реализуют продукцию из стабфонда социально-предпринимательской корпорации (СПК). Торговая наценка составляет 10%. Там же можно приобрести свеклу по 140 тенге, капусту белокочанную – по 95 тенге, подсолнечное масло – по 680 тенге за литр, сахар – по 430 тенге. Овощи, в основном, местные, а лук доставляют с юга.

В воскресенье, 12 февраля, репчатый лук продавали в руки по 1 пакету, примерно в 3-4 кг. Всю остальную продукцию из списка социально значимой можно купить без ограничений.

Фото: Zakon.kz

Огурцы стоят 1100-1700 тенге, помидоры – от 750 до 1500 тенге, яблоки – 490-690 тенге, картофель – 150 тенге, лук – 300-325 тенге за кг.



В последнее время существенно подорожало сливочное масло. В молочных отделах города его продают по цене от 2700 до 5400 тенге за кг, творог – по 480-500 тенге за 250 г, молоко – 330 тенге за пачку.

Что касается мяса, то говядину продают от 2300 до 2800 тенге, конину – 2800-3000 тенге за кг, курицу – 1500-1700 тенге за кг. Буханка хлеба из муки первого сорта стоит 130 тенге, из высшего – 150 тенге и выше. Яйца 1 категории – 490 тенге за десяток и выше, подсолнечное масло – 860-1100 тенге за литр.

Шымкентские цены уже становятся привычно стабильными

В Шымкенте у большого количества продуктов цены держатся на одном уровне достаточно длительное время, но некоторые продовольственные товары демонстрируют тенденцию к пока еще стеснительному росту цен.

Самый широкий диапазон цен – у риса. Начинается от 280 тенге за килограмм рисовой сечки и далее уже далеко за горизонт по возрастающей. Рис "Элита" – 525 тенге, "Лидер" – 535 тенге за кг. "Байдала" – 580 тенге, а "Байдала"-оригинал (продавцы клянутся, что так и есть) – на 15 тенге дороже, кызылординский – 600 тенге за кило. Самое большое разнообразие цен являет рис "Лазер" от 650 тенге до 1350 тенге, в зависимости от происхождения. Самый дорогой – рис "Девзира", который продают за 1450 тенге.

Фото: Zakon.kz

Пшеница предлагается по 300 тенге. Кукуруза и красная фасоль– по 850 тенге за килограмм.



На мясных рядах баранина лежит по 2300 – 2500 тенге за килограмм, говядина – по 2900-3500 тысячи за килограмм мякоти и по 3100 тенге – за приготовленный на глазах килограмм фарша.

За конину среднего качества просят 3000 тенге, а мякоть идет по 4200 за кг.

Сохранил цену двухнедельной давности в 250 тенге за кг картофель. А вот свекла и лук набирают обороты. При этом первая шагнула со ста тенге за кг до 250, а лук за две недели подрос на пятьдесят тенге до 350 за килограмм.

Больше месяца стабильны цены на куриные яйца. Либо 600 тенге за десяток, но мелких, либо по 800 тенге, но заметно более крупных.

Молочные продукты также в цене не менялись. Домашнее молоко –по 400 тенге за литр, кефир – 450 тенге, творог – 1,5 тыс. за кг.

На продукцию птицеводства цены уже привычны – по 1300 тенге куриные окорочка, 1400 тенге – за килограмм расфасованных куриных бедер, 1500 – за крылышки, мякоть – по 1950-2000 тенге за кг. Однако заметен возросший интерес покупателей к мясу птицы.

Растительное масло немного подешевело – за пятилитровую бутыль подсолнечного продавцы просят 3500 тенге.

В Петропавловске впервые за долгие годы появилась свежемороженая морская рыба

В Петропавловске репчатый лук установил новый ценовой рекорд. В магазинах его продают от 272 до 301 тенге, хотя две недели назад стоил 255 тенге. Куриные яйца продолжают прибавлять в цене, хотя только высшая категория. Ее можно купить за 699 тенге, это на 26 тенге дороже, чем две недели назад. Первая категория продается по 639 тенге, как и прежде.

Приобрести лук и яйца в городе можно и гораздо дешевле – на прилавках Стабилизационного фонда. Они появились во всех супермаркетах города. Цены горожан здесь радуют, а вот качество – огорчает. Отсортировать товар не получится, как правило, он сразу расфасован в целлофановые пакеты.

"Лук купила по 105 тенге за килограмм, там половина оказалась подмороженного. Яйца, вот смотрите, они стоят 420 тенге. Написано категория С1. А вот берем яйца той же категории, но уже по коммерческой цене, за 639. Я отчетливо вижу, что яйца из стабфонда мельче, хоть и категория указана одна", – говорит горожанка Светана Утегенова.

Радует покупателей то, что на овощных прилавках появился качественный картофель. За две недели он подорожал на 8 тенге и стоит 148 тенге за килограмм. Причем в стабфонде продают картофель не хуже и всего по 105 тенге.

Рис по фиксированной цене стабфонда продают двух видов: "Ак-маржан" – по 465, "Лидер" – 469 за килограмм. Аналогичный рис, но только в упаковках по 800 граммов, уже по рыночным ценам тянет минимум на 815 тенге.

На прилавках стабфонда килограмм гречки стоит 417 тенге, цена на других прилавках начинается от 880 тенге за 800 граммов. Перловая крупа тоже разительно отличается ценой. 179 тенге – у госпоставщика и 800 тенге – у частников.

После январских праздников покупатели заметили небольшое снижение цен на мясных прилавках. Например, хребтовая вырезка говядины стоит на 200 тенге дешевле – 3500 тенге. Ребро подешевело на 100 тенге, стоит 2300 тенге. Бюджетная грудинка продается тоже по 2300 тенге, это на 200 тенге дешевле.

Цены на конину остаются прежними. Задняя часть стоит 3500 за килограмм, передняя – 3600 тенге. Хребет можно купить по 3550 тенге. Самое дорогое мясо – жая – стоит 3800 тенге килограмм. Деликатесы из конины также отличаются стабильностью цены. Карта – 2400 тенге килограмм, казы – 3500 тенге, шужук – 4000 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

На городских рынках впервые за долгие годы появился огромный ассортимент свежемороженой рыбы. Форель продают по 3800 тенге за килограмм, нерка стоит 6800 тенге за килограмм, килограмм морского окуня – 3300 тенге, палтуса – 6500 тенге.



В Актобе резко дорожают лук и картофель, капуста и рис

С начала года стоимость корзины социально значимых продовольственных товаров, по официальным данным, подорожала на 1%, или на 24,8% в годовом выражении. За 2 недели, с 24 января по 7 февраля, СЗПТ стали дороже на 0,3%

Ранее в сетях супермаркетов взлетали цены на молоко, причем у одного из актюбинских ритейлеров сразу на 60% – то есть с 250 до 403 тенге за литровый "финпак" молока 2,5% жирности и с 273 до 437 тенге за аналогичную упаковку кефира такой же жирности. Но после переговоров местный производитель несколько поубавил аппетиты, снизив оптовикам отпускную цену. С учетом 5% надбавки в сетях известных актюбинских ритейлеров цена для конечного потребителя составила 299 тенге за молоко и 328 тенге – за кефир.

Куриные окорочка подешевели. Продукцию американского производства в сетях реализуют по 966-971 тенге за килограмм. А вот в магазинах у дома она стоит уже до 1500 тенге за кило. Кур костанайского производителя продают в Актобе в сетях ритейлеров в розницу, как и две недели назад, по цене 1282-1348 тенге за килограмм.

Осталась неизменной цена как на гречку 441-464 тенге за килограмм в крупных сетях, так и на сахар-песок, который с начала года стоит 415 тенге. За 2 недели осталась прежней цена на творог 9% жирности. Развесной продукт можно приобрести по 1450 тенге за кило, или за 753 тенге 420-граммовую упаковку, что составляет 1793 тенге за килограмм.

А вот рис в цене растет на глазах. Меньше чем 496-501 тенге за кило в крупных сетях его не найти. В магазинах у дома главный ингредиент плова предлагают от 550 тенге за килограмм. Доходит цена на некоторые сорта крупы и до 600 тенге за кило и выше.

Стоимость сливочного масла 72,5% жирности актюбинской молочной компании в супермаркетах доходит до 2070 тенге за 500-граммовый контейнер.

Лук репчатый дорожает еженедельно. За 14 дней ценник сменился дважды со 189 до 229 и затем до 290 тенге за килограмм. В магазинах у дома овощ предлагают по 325 тенге за килограмм. Кстати, только с 31 января по 7 февраля он подорожал на 13,6% согласно статданным.

Цена на картофель в крупных сетях остается неизменным в течение двух недель: 135 тенге за кило местного производителя и 182-189 тенге за килограмм привозной. Но в магазинах у дома стоимость повысилась до 200-230 тенге за килограмм.

Капуста и морковь выросли в цене до 129 и 179 тенге за килограмм соответственно в сетях супермаркетов и до 170-180 и 250 тенге за кило в небольших магазинах.

Мясо дорожает тоже практически еженедельно на 100-200 тенге за килограмм. Хотя в магазинах одной из актюбинских компаний упала цена на свинину до 1450 тенге за килограмм. Возможно, это акция. В других торговых точках цена продукта 1750-1900 тенге за кило.

В сетях цена на говядину начинается с отметки 3150 тенге за килограмм. Неплохие мясные позвонки на Центральном рынке предлагают от 2800 тенге за килограмм. Мясо сортностью чуть хуже (костей там больше) можно, поторговавшись, купить за 2400-2600 тенге за килограмм. Все, что дешевле, можно рассматривать как суповые наборы. Мякоть, естественно с небольшой косточкой, от 3100 тенге за килограмм

Цена на конину начинается от 3800 тенге за килограмм. Соленую можно купить от 3500 как на рынках, так и в мясных лавках города.

Фото: Zakon.kz

В крупных сетях ритейлеров куриные яйца I категории предлагают от 471 до 567 тенге за десяток. В магазинах у дома яйца первой категории реализуют по 550-600 за 10 штук.



Цена на подсолнечное масло начинается от 725 тенге за литр.

Авторы: Мадина Мамырханова, Дарига Турысбекова, Таисия Колевид, Кира Мороз, Екатерина Гуляева, Светлана Новак, Ирина Адылканова, Сергей Павленко, Инна Литвиненко, Александр Сергеев