Девушку пытались изнасиловать в поезде Алматы – Петропавловск

Военнослужащий воинской части 6637 Ерсин Жантурин спас пассажирку поезда Алматы – Петропавловск от изнасилования, сообщает Zakon.kz.

В Национальной гвардии РК рассказали, что 10 февраля Ерсин Жантурин возвращался с очередной командировки пассажирским поездом, и около 18:00, передвигаясь по купейному вагону, услышал крик девушки, которая звала на помощь.

"Подойдя к купе, откуда шел крик, увидел, как кто-то резко закрыл двери перед ним. Силой открыв двери, он обнаружил сидевшую в углу испуганную девушку, а напротив нее мужчину, который пытался надругаться над ней. Офицер, схватив мужчину, прижал его к стене и задержал... Дождавшись остановки на станции "Сарышаган", гвардеец передал данного гражданина сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Со слов девушки, мужчина, который ехал с ней в одном купе, ей не знаком.

"Это произошло вечером. Поужинав в вагоне-ресторане, я возвращался к себе в купе, и тут услышал крики о помощи от молодой девушки. Зайдя в купе, я заметил, как некий мужчина пытается обесчестить девушку, и тут же задержал его". Ерсин Жантурин

В Нацгвардии РК отметили, что в отношении 36-летнего уроженца Карагандинской области возбуждено уголовное дело.

15 января 2023 года в Департаменте полиции на транспорте прокомментировали драку в поезде Алматы – Мангистау, которая произошла в конце декабря 2022 года.

