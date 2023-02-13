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В Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией

Иран и Россия безвиз Фото: pixabay
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ираном предусматривает отсутствие надобности в визе для поездок организованных туристических групп (от пяти до 50 человек) сроком до 15 дней, сообщает Zakon.kz.

Иран готов ввести безвизовый режим с Россией, если она также заявит о таком желании. Об этом сказал посол Ирана в России Казем Джалали, передает РБК.

"Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме. С точки зрения Исламской Республики Иран, я, в качестве представителя Ирана, могу сказать, что такая полная готовность с нашей стороны есть".Казем Джалали

Соглашение между двумя государствами о безвизовом режиме подписали еще в 2017 году. Правительство России одобрило его 23 марта.

Джалали 12 января говорил, что "упрощение выдачи виз" для туристов – одно из дел на повестке, которым посольство занимается в настоящий момент. Он добавил, что Тегеран готов "на взаимной основе упростить и индивидуальные визы" для туристов из России.

По данным МИД России, безвизовый режим для россиян действует в нескольких десятках стран. Среди государств Европы это в частности Сербия и Черногория, Азии – Израиль и Южная Корея, Африки – Марокко и Намибия.

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