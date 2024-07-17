Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев

Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:16 Фото: Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии
В Таиланде продлены сроки безвизового пребывания и увеличен список стран с визами по прибытии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Туристическом управлении Таиланда в Центральной Азии, новые правила уже вступили в силу с 15 июля 2024 года.

"Таиланд продлил срок безвизового пребывания до 60 дней для граждан 93 стран/территорий (в том числе Казахстана, Узбекистана, России и Грузии). Виза по прибытии (VOA) теперь доступна для граждан 31 страны/территории (в том числе Кыргызстана, Армении и Беларуси)", – говорится в сообщении, разосланном 17 июля.

Кроме того, Таиланд вводит новую категорию виз – Destination Thailand Visa (DTV) для удаленных работников, цифровых кочевников и фрилансеров, а также участников мероприятий – курсов муай-тай, курсов тайской кулинарии, спортивных тренировок, медицинских процедур, семинаров и музыкальных фестивалей.

"Иностранцы, желающие подать заявление на получение этой визы, должны иметь подтверждение наличия средств или гарантию не менее 500 000 бат на срок пребывания. Визовый сбор составляет 10 000 бат. Владельцы этих виз, вместе с супругами и детьми-иждивенцами, будут иметь право на пятилетнее пребывание с возможностью многократного въезда при совокупном сроке пребывания не более 180 дней, которое может быть продлено еще на 180 дней".Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии

Вместе с тем Таиланд продлевает срок пребывания иностранных студентов высших учебных заведений (Студенческая не иммиграционная виза Non ED Plus Visa), чтобы они могли остаться еще на один год после окончания обучения.

"Они также могут найти работу в течение продленного периода и, если они трудоустроены на месте, могут изменить тип визы на не иммиграционную категории B, не покидая Таиланд".Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии

Полный список стран можно найти по ссылке. А для получения дополнительной информации нужно обратиться в посольство или консульство Таиланда в регионе вашего проживания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:16
Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе
, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:16

5 июля 2024 года стало известно, что Министерство иностранных дел РК подготовило проект постановления правительства об утверждении Соглашения между правительством Казахстана и правительством Таиланда об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.

Читайте также

Польша
Женщина уснула на надувном матрасе и чуть не уплыла из Польши в Швецию
Блогер возмутился отсутствием трассы, соединяющей Мангистау с южными регионами
Блогер возмутился отсутствием трассы, соединяющей Мангистау с южными регионами
железнодорожное поездка в Боровое
На поезде в Боровое: число туристов увеличилось на треть
Динара Халдарова
Казахстан Таиланд 2024 год Визы Путешествия Безвизовый режим
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: