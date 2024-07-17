Власти Таиланда продлили безвизовый режим для казахстанцев

В Таиланде продлены сроки безвизового пребывания и увеличен список стран с визами по прибытии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Туристическом управлении Таиланда в Центральной Азии, новые правила уже вступили в силу с 15 июля 2024 года.

"Таиланд продлил срок безвизового пребывания до 60 дней для граждан 93 стран/территорий (в том числе Казахстана, Узбекистана, России и Грузии). Виза по прибытии (VOA) теперь доступна для граждан 31 страны/территории (в том числе Кыргызстана, Армении и Беларуси)", – говорится в сообщении, разосланном 17 июля.

Кроме того, Таиланд вводит новую категорию виз – Destination Thailand Visa (DTV) для удаленных работников, цифровых кочевников и фрилансеров, а также участников мероприятий – курсов муай-тай, курсов тайской кулинарии, спортивных тренировок, медицинских процедур, семинаров и музыкальных фестивалей.

"Иностранцы, желающие подать заявление на получение этой визы, должны иметь подтверждение наличия средств или гарантию не менее 500 000 бат на срок пребывания. Визовый сбор составляет 10 000 бат. Владельцы этих виз, вместе с супругами и детьми-иждивенцами, будут иметь право на пятилетнее пребывание с возможностью многократного въезда при совокупном сроке пребывания не более 180 дней, которое может быть продлено еще на 180 дней". Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии

Вместе с тем Таиланд продлевает срок пребывания иностранных студентов высших учебных заведений (Студенческая не иммиграционная виза Non ED Plus Visa), чтобы они могли остаться еще на один год после окончания обучения.

"Они также могут найти работу в течение продленного периода и, если они трудоустроены на месте, могут изменить тип визы на не иммиграционную категории B, не покидая Таиланд". Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии

Полный список стран можно найти по ссылке. А для получения дополнительной информации нужно обратиться в посольство или консульство Таиланда в регионе вашего проживания.

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