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Игрушечный шарик едва не убил двух детей в Астане

два ребенка чуть не умерли в Астане Фото: телеканал "Астана"
В Астане двое детей проглотили игрушечные шарики и чуть не погибли. В организме малышей они разбухли и вызвали непроходимость кишечника, сообщает Zakon.kz.

Родители попадания чужеродного тела в организм своих чад не заметили. За помощью к медикам они обратились вовремя, сообщает телеканал "Астана".

Несколько дней назад Фатима даже не поднималась с постели. Полуторагодовалая малышка постоянно плакала, у нее не прекращалась рвота. То, что внутри девочки инородное тело, родители не подозревали.

"У нас два дня была рвота. Сначала были в инфекционной, потом сюда на "скорой" приехали".Мама пострадавшей Дарига Даулетбаева

Кишечную инфекцию подозревали и врачи. Но спустя несколько дней заметили, что у девочки отсутствует "стул". Тогда-то и забили тревогу.

"Ребенок был переведен из инфекционной больницы. Сделали рентген-снимок. После чего вызвали нашего консультанта внешнего. Потом перевели с диагнозом "непроходимость кишечника" в наш стационар. Мы не знали, потому родители не упоминают, что в анамнезе были проглатывания шариков".Заведующий отделением экстренной хирургии МГДБ №2 Серик Баймульдин

Родители просто не заметили, как ребенок проглотил крошечный игрушечный шарик. Он оказался гидрогелиевым, способным разбухать в жидкости. И в случае несвоевременной медицинской помощи могла наступить смерть.

"Ребенок ничего не кушает, наступает обезвоживание. Если эти шарики застоятся какое-то время в кишечнике, вызвать нарушение стенки кишки и может привести к некрозу, т.е. омертвление тканей, а это уже..."Серик Баймульдин

Сейчас, к счастью, Фатима чувствует себя хорошо. Ее прооперировали несколько дней назад. Вместе с мамой она готовится к выписке.

Врачи отметили, что это не единственный подобный случай в их практике. Практически в одно время с Фатимой поступила еще одна маленькая пациентка с таким же диагнозом. Девочке всего 11 месяцев. Медикам удалось вовремя извлечь злосчастный шарик из организма. Родителям же специалисты настоятельно рекомендуют не держать в доме таких игрушек.

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