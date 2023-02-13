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Трещина на новом амфитеатре напугала жителей Актау

трещина в амфитеатре Актау Фото: телеканал "Астана"
Видео разрушения снял местный житель. Автор ролика опасается, что конструкция обвалится, сообщает Zakon.kz.

Чиновники заявили, что выехали на место. Ремонт обяжут провести компанию, которая 4,5 года назад возводила культурный объект полностью за свой счет, сообщает телеканал "Астана".

"Там ничего страшного нет. Сейчас строительная компания, она сама возьмет все в свои руки и в ближайшее время устранит все замечания. Ну как погода у нас улучшится. Хотя бы плюсовая погода будет и тогда сразу примут все в работу".руководитель отдела ЖКХ Актау Галымжан Серикбаев

Специальную комиссию власти создавать не стали, но заверили, что причиной разрушения стали погодные условия. А вот архитектор уверен, что спровоцировать трещину могло то, что конструкция возводилась в спешке. Амфитеатр строили к Саммиту Прикаспийских государств в 2018 году.

"Каждый день "Давай-давай, давай, вот президент приезжает, прилетает, вот он сел в самолет, вышел, а вы еще не закончили". Когда все в таком режиме делают, всегда так. Не зря говорят, поспешишь-людей насмешишь, вот и результат".архитектор Калыбек Кенжалиев

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