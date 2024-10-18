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Ролики с умирающими сайгаками напугали жителей ЗКО

Ролики с умирающими сайгаками напугали жителей ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 01:55 Фото: wikimedia/Navinder Singh
В мессенджерах распространились ролики с умирающими сайгаками, которые напугали жителей ЗКО. Люди опасаются опасных инфекций и массового падежа скота, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, на распространенном видео показаны как погибшие особи, так и еще живые сайгаки. Они лежат на земле, не в силах подняться, тяжело дышат и бьются в судорогах. Жители региона хорошо помнят массовый падеж этих животных от опасной инфекции – пастереллеза, из-за которого погибли тысячи степных антилоп. Поэтому и забили тревогу.

Специалисты выехали на место. Там нашли пока только семь туш. Однако, от чего они умерли, выяснить не удалось из-за разложения. Но инспекторы заверили: состояние животных изучают регулярно. И пока поводов для беспокойства нет. А естественный падеж был всегда.


"Данные туши сайгаков согласно схеме взаимодействия были утилизированы в скотомогильнике. Однако в сентябре месяце специалистами национального референтного центра по ветеринарии были взяты пробы туш сайгаков для исследования различных заболеваний, особо опасных для человека и животных. По результатам данных проб были показаны отрицательные, то есть не выявились никакие заболевания, в том числе пастереллез". Главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Арман Изимгалиев

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса высказался об ущербе, который был нанесен сайгаками, и озвучил причины их отстрела.

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