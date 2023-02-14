Разрушенный турецкий город Нурдагы полностью снесут
По информации турецкого издания Mardin Haber позже город построят заново.
Сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где могут находиться люди под завалами.
Осман Бильгин подчеркнул, что снос города будет производиться только после того, как оставшиеся завалы будут досконально обследованы.
"Город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, планируется отстроить заново" губернатор провинции.
Отметим, что министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки более 132 тысяч зданий в 10 провинциях сообщило, что из них 7 584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий оказались в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений.
Ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы 6 февраля.
По последним данным, в результате землетрясения погибло более 31 тысячи человек.