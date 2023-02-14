Разрушенный турецкий город Нурдагы полностью снесут

Исполняющий обязанности губернатора провинции Газиантеп Осман Бильгин сообщил, что принято решение снести сильно пострадавший от землетрясения город Нурдагы до основания, сообщает Zakon.kz

По информации турецкого издания Mardin Haber позже город построят заново.

Сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где могут находиться люди под завалами.

Осман Бильгин подчеркнул, что снос города будет производиться только после того, как оставшиеся завалы будут досконально обследованы.

"Город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, планируется отстроить заново" губернатор провинции.

Отметим, что министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки более 132 тысяч зданий в 10 провинциях сообщило, что из них 7 584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий оказались в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений.

Ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы 6 февраля.

По последним данным, в результате землетрясения погибло более 31 тысячи человек.