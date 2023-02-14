В Нью-Йорке водитель грузовика сбил восемь человек

Мужчина за рулем фургона грузовой компании U-Haul сбил несколько человек в Нью-Йорке. .Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние двоих оценивается как серьезное, четверо получили незначительные травмы, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, семеро из пострадавших являются гражданскими, ещё один – полицейский.

Как пишет газета New York Post преступника уже задержали. Полиция пока не выдвигает версий о терроризме.

Издание сообщило, что мужчина 62 лет, который находился за рулем грузовика, рассказал полицейским, что хочет умереть, когда его задержали.

Источники в полиции сообщили изданию, что ранее 62-летнего водителя ни разу не арестовывали. По данным газеты, полицейские выясняют, был ли мужчина бездомным и жил ли он в грузовике. Источники газеты добавили, что в 2019 году у него уже была одна стычка с полицейскими в ходе инцидента, связанного с психическими проблемами.