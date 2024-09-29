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Более 30 человек пострадали из-за пожаров на западе Германии

пожар, тушение огня, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 09:17 Фото: pixabay
В произошедших в немецком городе Эссене пожарах пострадал 31 человек. Двое из них – дети, сейчас они находятся в критическом состоянии. Еще один ребенок и двое взрослых получили серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

Пожары в городе начались с 28 сентября, передает новостной портал Focus-online. Спецслужбы отмечают, что во время происшествий все время случается очень много дыма. Так, в одном из домов огонь вспыхнул на лестничной клетке, путь к эвакуации оказался заблокирован. Спасателям пришлось использовать лестницы.

Полиция арестовала подозреваемого в поджоге одного из домов. Обстоятельства устанавливаются, а также выясняется, связаны ли пожары между собой.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что за неделю в Германии произошло три взрыва около жилых домов. Первый инцидент случился в понедельник, 16 сентября, в Кельне, в результате пострадал один человек. Следующий взрыв произошел в этом же городе 18 сентября. А 22 сентября сработало взрывное устройство малой мощности у входа в жилой дом в общине Вахтберг на западе Германии. Полиция не исключает связь между этими инцидентами.

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