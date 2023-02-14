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Новый вирус? ВОЗ сообщила о вспышке вируса Марбург

Новый вирус? ВОЗ сообщила о вспышке вируса Марбург Фото: pixabay
Медики зафиксировали первую в истории вспышку вируса Марбург, сообщает Zakon.kz

По информации ВОЗ вирус активизировался в Экваториальной Гвинеи.

"Предварительные тесты, проведенные после смерти по меньшей мере девяти человек в западной провинции Кие Нтем, дали положительный результат на вирусную геморрагическую лихорадку. На сегодняшний день зафиксировано 16 предполагаемых случаев с симптомами, включающими лихорадку, усталость, рвоту с примесью крови", - говорится в сообщении ВОЗ.

Дальнейшие расследования продолжаются. В пострадавшие районы направлены передовые группы для отслеживания контактов, изоляции и оказания медицинской помощи людям с симптомами заболевания. Также предпринимаются усилия по быстрому развертыванию мер реагирования на чрезвычайные ситуации.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, представляет собой высоковирулентное заболевание, вызывающее геморрагическую лихорадку с коэффициентом летальности до 88%. Он принадлежит к тому же семейству, что и вирус, вызывающий болезнь, вызванную вирусом Эбола.

Заболевание, вызванное марбургским вирусом, начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и сильного недомогания. У многих пациентов в течение семи дней развиваются тяжелые геморрагические симптомы. Вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.

Вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для лечения вируса, не существует. Однако поддерживающая терапия — регидратация пероральными или внутривенными жидкостями — и лечение конкретных симптомов улучшают выживаемость. Ряд потенциальных методов лечения, включая продукты крови, иммунную и лекарственную терапию, а также вакцины-кандидаты с данными фазы 1, находятся в стадии оценки.

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