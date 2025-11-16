Смертность до 80%: в африканской стране произошла вспышка опасного вируса

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о подтвержденной вспышке вируса Марбург на юге Эфиопии, сообщает Zakon.kz.

Это один из самых опасных геморрагических вирусов: он вызывает кровотечения, лихорадку, рвоту и диарею, а инкубационный период достигает 21 дня. Уровень смертности, по оценкам специалистов, составляет от 25 до 80%, пишет The Guardian.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в регионе выявили девять случаев заболевания. Africa CDC уточнил, что национальная лаборатория Эфиопии подтвердила наличие вируса и что штамм схож с теми, что ранее фиксировали в Восточной Африке.

Власти страны начали эпидемиологическое расследование и работу по локализации вспышки в районе Джинка. Africa CDC сообщил, что будет поддерживать Эфиопию, чтобы снизить риск распространения инфекции на другие части региона.

Ранее вспышки Марбурга фиксировали в Танзании и Руанде. Вакцины от вируса пока нет, но лечение симптомов и регидратация помогают повысить шансы на выживание. В прошлом году в Руанде тестировали экспериментальную вакцину, разработанную Институтом вакцин Сабина.

