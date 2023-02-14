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Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл десятый раз подряд

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл десятый раз подряд Фото: Instagram.com/bublik
Александр Бублик снова проиграл. В этот раз он проиграл в первом круге турнира в Роттердаме, сообщает Zakon.kz

По информации Sports.kz Бублик встретился со швейцарцем Стэном Вавринкой (130-е место) и уступил ему в двух сетах — 6:7, 4:6.

Для Александра Бублика это поражение стало десятым подряд.

В этом году лучший теннисист Казахстана пока не выигрывал: в последний раз он побеждал 27 октября 2022 года на турнире в Базеле (Швейцария), когда в 1/8 финала обыграл испанца Альберта Рамоса-Виноласа — 6:3, 6:3.

Что касается турнира в Роттердаме, то его призовой фонд составляет 2 224 460 евро. Победитель заработает 387 940 евро и получит 500 рейтинговых очков.

Как сообщали ранее буквально на прошлой неделе Бублик не смог защитить свой титул на турнире во французском Монпелье, уступив на старте Грегуару Баррере. Во время матча в гневе от поражения лучший теннисист страны сломал три ракетки. Это было его 9 поражение.

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Елена Вебер
Бублик Александр
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