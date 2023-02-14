Праворульные авто, ввезенные в РК как запчасти, будут легализованы

В МВД РК рассказали о проблемах, возникающих в процессе легализации автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В МВД сообщили, что они работают над правовым механизмом первичной регистрации праворульных автомобилей, которые ввозились в РК под видом запчастей и в дальнейшем реализованы нашим гражданам.

Сейчас ведется работа по их юридическому оформлению.

По данным ведомства, за 20 дней легализации произведена первичная регистрация около 27 тыс. транспортных средств.

Еще свыше 65 тыс. единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.

В то же время МВД анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению.

Ранее сообщалось, что легализация иностранных авто стартовала в Казахстане 23 января 2023 года. Процедура легализации иностранных авто продлится до 1 июля этого года и распространяется на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

С пошаговой инструкцией можно ознакомиться в материале по ссылке.