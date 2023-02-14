Как празднуют 14 февраля представители знаков зодиака

День святого Валентина — праздник для влюбленных и романтиков. Это отличный повод признаться в чувствах и сказать о самом главном, сообщает Zakon.kz.

Как удивить вторую половинку ответила астролог и блогер Юлия Гикис.



Мечтательные Рыбы и Весы — эстеты и романтики. Они всегда тщательно готовятся к торжеству. Мужчины и женщины этого знака зодиака умеют создавать романтичную обстановку, накроют вкусный стол, украсят его декоративными сердцами.



"Главное, чтобы никто не испортил им настрой, например, Телец, Дева или Козерог. Представители этих знаков не понимают, в чем суть праздника. Если знак зодиака вашей второй половинки относится к земной стихии, то не стоит требовать от них того, чего они делать не хотят. Но если вы организуете свидание и пригласите их на ужин, то они вам не откажут", — посоветовала астролог.

Стрельцы, Близнецы и Водолеи с удовольствием подойдут к празднику с креативом, отметила астролог.



Стрельцы — любители дарить дорогие подарки. Они получают удовольствие от процесса подготовки, а потом наслаждаются эмоциями партнера.



Близнецы готовы удивить свою половинку настоящим любовным квестом. Это может быть, к примеру, неожиданное секретное путешествие, в котором не придется скучать. Долго усидеть за столом при свечах Близнецы не смогут. Поэтому стоит смело соглашаться на их предложение сбежать вдвоем — будет весело.

"Если ваш партнер — Водолей, то уже утром можно увидеть под своим окном признание в любви или весь подъезд, украшенный сердечками", - подсказала блогер.

Водолей считается самым непредсказуемым знаком зодиака. Воздушная стихия особенно влияет на чувственную сферу. Для него 14 февраля — это прекрасный повод выразить себя и свое отношение к партнеру. Спеть серенаду под окном они точно не постесняются.

Огненные Овны прагматичны во всем, в том числе и в отношениях со своей половинкой. Они изначально предлагают партнеру выгодные предложения по принципу: "Давай я тебе, а ты мне". Это касается и подарков. Овны должны обязательно знать, что их будут поздравлять. В этот день стоит подарить им фейерверк эмоций, например, свидание на крыше.

Скорпионы ждут от Дня всех влюбленных страстную ночь и новые фантазии. Представители водяного знака зодиака жаждут экспериментировать. Их природный магнетизм будет непременно этому способствовать.

"Не повторяйте свидание из прошлого, а то ваш Скорпион заскучает. Тщательно выбирайте подарок, он его запомнит и обязательно исполнит вашу мечту", — пояснила астролог.

Как же хорошо себя чувствуют Раки 14 февраля. Они непременно захотят поздравлять своего любимого и даже выбрать для него милые символические подарки. Представители знака зодиака будут готовиться к свиданию с особенным трепетом, нежностью и ждать в ответ — уюта и тепла.

Своенравные Львы намерены нежиться в этот день во всеобщем восхищении, цветах и подарках. Любовные записки и дорогие комплименты им также по нраву.

"Приготовьте для них свидание в особенном ресторане. Чтобы они выставили фотографии в социальную сеть и похвастались всему миру, как их любят", — порекомендовала блогер.

Представители знака зодиака отличаются взаимной щедростью. В ответ Львы также могут приготовить неожиданно потрясающий сюрприз для своего партнера, пишет "Пятый канал".

Не все представители зодиакального круга могут выдержать испытания, приготовленные судьбой. Астролог Наталья Барская рассказала, что именно огненные знаки зодиака обладают настоящей стойкостью. Назван топ-3 знаков зодиака, которые способны пройти все испытания.

