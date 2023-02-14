Миллиарды тенге не освоили некоторые министерства в Казахстане

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал, какие министерства и акиматы не освоили миллиарды бюджетных тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных бюджетов – на 96,3%.



"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. Неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге – экономия. Не освоено – 71 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития". Ерулан Жамаубаев

Основные причины неосвоения, по его словам, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ и подпрограмм, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов- фактур, а также длительное проведение конкурсных процедур.

Между тем, по данным министра финансов, расходы местных бюджетов составили 423 млрд тенге.