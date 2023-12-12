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Миллиарды тенге не успели освоить казахстанские министерства и акиматы

Миллиарды тенге не успели освоить казахстанские министерства и акиматы Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 12 декабря рассказал, какие министерства и акиматы не успели освоить миллиарды бюджетных тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что доходы местных бюджетов исполнены на 109,2% и составили 5,7 трлн тенге. План перевыполнили на 478 млрд тенге, в том числе по налогам – на 425 млрд тенге.

"Расходы государственного бюджета исполнены на 96,5%, республиканского – на 98,3%, местных бюджетов – на 95,6%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 20 трлн тенге. Неисполнение составило 336 млрд тенге, из них 29 млрд тенге – экономия. Не освоено 307 млрд тенге", – сообщил министр финансов.

Наиболее крупные суммы, по его словам, не освоили министерства:

  • внутренних дел;
  • промышленности и строительства;
  • по чрезвычайным ситуациям;
  • культуры и информации.
"Расходы местных бюджетов составили 12 трлн тенге. Не исполнено – 531 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрены целевые трансферты, порядка 2 трлн тенге. На 1 декабря им выделили 1 трлн 752 млрд тенге. Из них освоено 89,8%. Не исполнено 179 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено – 176 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях", – сказал глава Минфина.

 Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что до конца года осталось две недели.

"Необходимо приложить все усилия для сохранения положительной динамики роста экономики, полного освоения выделенных средств и обеспечения достижения всех целевых показателей", – поручил он.

5 декабря президент Касым-Жомарт Токаев утвердил бюджет Казахстана на 2024-2026 годы

Мадина Мамырханова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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