Ученые назвали причины, по которым нужно бросить курить до 35 лет

Люди, бросившие курить до 35 лет, почти на 100% снижают дополнительный риск смерти от рака, болезней сердца и нижних дыхательных путей. На 90% – те, кто бросил курить до 45 лет, и на 66% – те, кто бросил курить с 45 до 64 лет, сообщает Zakon.kz.

Таковы результаты ученых из Оксфордского университета и Американского онкологического общества, которые провели и обнародовали исследование.

Для исследования ученые использовали сведения из Национального опроса США о состоянии здоровья и Национального индекса смертности, собранные с января 1997 года по декабрь 2018 года. В исследовании участвовало свыше 550 000 человек: 55,8% женщин и 44,2% мужчин. Средний возраст участников составил 49 лет. К концу 2019 года умерло 75 000 человек, причем смертность среди курильщиков была выше.



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Результаты исследования показывают, что отказ от курения даже в пожилом возрасте значительно снижает риск смерти. Ученые советуют, что бросать курить нужно не позже 40-45 лет. Сигареты содержат много токсинов, которые вызывают сужение артерий и кровеносных сосудов и повышают риск образования тромбов. Но после пяти лет отказа от вредной привычки эта проблема начинает исчезать, снижается вероятность инсульта.

Через 15 лет риск ишемической болезни сердца сводится к нулю и снижается вероятность рака поджелудочной железы. Через 20 лет шансов умереть от причин, связанных с курением, включая болезни легких, не остается.

О вреде курения известно всем, однако не все могут расстаться с этой пагубной привычкой. Курение вызывает сильнейшую физическую и психологическую зависимость. Какие плюсы отказа от табака существуют и как можно себе в этом помочь – в материале Zakon.kz.

