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Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 февраля

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 14 февраля 2023 года (на 11:07), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,43 тенге, евро – 483,06 тенге, рубля – 6,14 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452,5 тенге, продажи – 455 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 489 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,16 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 451,5 тенге, продажи – 455 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 454,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,15 тенге.

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