Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 14 февраля 2023 года (на 11:07), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,43 тенге, евро – 483,06 тенге, рубля – 6,14 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452,5 тенге, продажи – 455 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 489 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,16 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 451,5 тенге, продажи – 455 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 454,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,15 тенге. Читайте также Bank RBK совершенствует онлайн-сервисы для валютных операций Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения Объем денежных переводов в Казахстан из-за рубежа вырос более чем в два раза

Следите за новостями zakon.kz в: