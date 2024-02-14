Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 14 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,99 тенге, евро – 482,26 тенге, рубля – 4,91 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 451,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,95 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 448,1 тенге, продажи – 450,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,95 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,98 тенге. Читайте также Курс доллара немного вырос на торгах 13 февраля Срок представления налоговой отчетности истекает 14 и 15 февраля Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 февраля

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