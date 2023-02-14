В работе комиссии по вопросам помилования при Президенте РК произошли изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 9 февраля 2023 года внес изменения в состав комиссии по вопросам помилования при Президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в состав комиссии дополнительно вошел заместитель руководителя Администрации Президента РК, координирующий работу в сфере правовой политики и Уполномоченного по правам человека в РК.

Теперь на заседании комиссии могут присутствовать и выступать по обсуждаемым вопросам руководители центральных государственных органов или их заместители. Ранее это могли делать только председатели КНБ, Агентства по делам госслужбы, Антикоррупционной службы, МВД, Минюст или их заместители, председатель Комитета по финмониторингу.

Вместе с тем говорится, что приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии решения Комиссией.

Также внесены изменения в части представления документов на помилование.

К перечню документов к ходатайству о помиловании теперь дополнительно прилагаются:

анкета с указанием биографических данных осужденного, сведений о его семейном положении, прежней судимости, применении ранее к осужденному акта амнистии, а также результатах рассмотрения предыдущих ходатайств осужденного о помиловании (за исключением лица, подающего ходатайство о помиловании самостоятельно);

психологическая характеристика (прилагается администрацией учреждения).

В список необходимых документов также входят:

заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

заверенные копии судебных актов, в соответствии с которыми осужденный отбывает (отбывал) наказание;



представление с мнением администрации учреждения, органов, исполняющих наказание, органов внутренних дел о целесообразности применения акта помилования (лицо, отбывшее наказание либо освобожденное от дальнейшего отбывания наказания, а также осужденное к пожизненному лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, прилагает представление органов внутренних дел по месту жительства);

характеристика (лицо, подающее ходатайство о помиловании самостоятельно, прилагает характеристику из органов внутренних дел по месту жительства);

справка о состоянии здоровья;

справка об исковых требованиях и непогашенной задолженности;



по желанию осужденного, лица, отбывшего наказание или освобожденного от дальнейшего отбывания наказания, а также по инициативе администрации учреждения, органов, исполняющих наказание, органов внутренних дел – другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса о применении помилования.

Рабочий орган Комиссии может истребовать дополнительные материалы, имеющие значение для рассмотрения вопроса о помиловании.

Указ вводится в действие с 24 февраля 2023 года.