Токаев изменил состав комиссии по помилованию

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 июля 2024 года "О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в состав комиссии введены: депутат сената Жанна Асанова;

доктор юридических наук Индира Аубакирова. Вместе с тем из состава комиссии выведены сенатор Андрей Лукин и доктор юридических наук Толеш Каудыров. Указ вступает в силу со дня подписания. В составе комиссии по-прежнему остаются: Марат Башимов – депутат мажилиса;

Исидор Борчашвили – доктор юридических наук, профессор Международного университета;

Жемис Турмагамбетова – исполнительный директор фонда "Хартия за права человека";

Ержан Жиенбаев – помощник президента по правовым вопросам;

Артур Ластаев – уполномоченный по правам человека;

Асет Чиндалиев – заместитель генерального прокурора;

Тенизжан Джанибеков – председатель КУИС. Читайте также Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане Определены критерии для получения казахстанскими вузами статуса исследовательского университета Применение региональной символики: разработаны правила

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