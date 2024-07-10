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Токаев изменил состав комиссии по помилованию

Токаев изменил состав комиссии по помилованию, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 12:46 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 июля 2024 года "О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в состав комиссии введены:

  • депутат сената Жанна Асанова;
  • доктор юридических наук Индира Аубакирова.

Вместе с тем из состава комиссии выведены сенатор Андрей Лукин и доктор юридических наук Толеш Каудыров. 

Указ вступает в силу со дня подписания.

В составе комиссии по-прежнему остаются:

  • Марат Башимов – депутат мажилиса;
  • Исидор Борчашвили – доктор юридических наук, профессор Международного университета;
  • Жемис Турмагамбетова – исполнительный директор фонда "Хартия за права человека";
  • Ержан Жиенбаев – помощник президента по правовым вопросам;
  • Артур Ластаев – уполномоченный по правам человека;
  • Асет Чиндалиев – заместитель генерального прокурора;
  • Тенизжан Джанибеков – председатель КУИС.

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Лариса Черненко
Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
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