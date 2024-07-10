Токаев изменил состав комиссии по помилованию
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 июля 2024 года "О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, в состав комиссии введены:
- депутат сената Жанна Асанова;
- доктор юридических наук Индира Аубакирова.
Вместе с тем из состава комиссии выведены сенатор Андрей Лукин и доктор юридических наук Толеш Каудыров.
Указ вступает в силу со дня подписания.
В составе комиссии по-прежнему остаются:
- Марат Башимов – депутат мажилиса;
- Исидор Борчашвили – доктор юридических наук, профессор Международного университета;
- Жемис Турмагамбетова – исполнительный директор фонда "Хартия за права человека";
- Ержан Жиенбаев – помощник президента по правовым вопросам;
- Артур Ластаев – уполномоченный по правам человека;
- Асет Чиндалиев – заместитель генерального прокурора;
- Тенизжан Джанибеков – председатель КУИС.
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