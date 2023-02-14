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В Казахстане объем розничной торговли вырос почти на 33%

Объем розничной торговли вырос в Казахстане почти на 33% Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Бюро национальной статистики, объем розничной торговли за январь 2023 года составил 1 059,1 млрд тенге, что на 20,8% больше уровня соответствующего периода 2022 года. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 32,6%.

При этом доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 27,6%, а непродовольственных товаров – 72,4%.

Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, в частности, на предприятиях, реализующих фармацевтические товары, моторное топливо, автомобили, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, узлы и принадлежности, одежду, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, косметические товары и туалетные принадлежности, и электрические бытовые приборы.

Также вырос спрос на хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия.

По данным Бюро нацстатистики, на 1 февраля 2023 года объем товарных запасов торговых предприятий в розничной торговле составил 1 456,2 млрд тенге, которых хватит на 76 дней торговли. На 1 февраля 2022 года объем товарных запасов в розничной торговле составлял 1 087,9 млрд тенге, которых хватило на 86 дней торговли.

Наибольший объем розничной торговли в январе этого года пришелся на города Алматы (31,7%) и Астана (12,2%), Карагандинскую (8,4%) и Восточно-Казахстанскую (6,2%) области.

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