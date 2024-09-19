В Казахстане вырос объем розничной и оптовой торговли

Согласно официальным статданным, объем розничной и оптовой торговли внутри страны увеличился по сравнению с прошлым годом. При этом во внешней торговле наблюдается несколько иная динамика. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Объем розничной торговли за январь – август 2024 года составил 12731,9 млрд тенге, что на 6,8% больше уровня соответствующего периода 2023 года, говорится в обзоре социально-экономического развития РК за август, опубликованном Бюро нацстатистики РК.

"Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 6,9%, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках, увеличилась на 6,5% по сравнению с январем – августом 2023 года". Бюро нацстатистики РК

Отмечается, что на 1 сентября 2024 года объем товарных запасов торговых предприятий в розничной торговле составил 1543,8 млрд тенге.

Фото: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 31,9%, непродовольственных товаров – 68,1%. При этом объем реализации продовольственных товаров по сравнению с январем – августом прошлого года увеличился на 8,7%, а непродовольственных товаров – на 5,9%.

Объем оптовой торговли за январь – август также прибавил 4,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 26403,3 млрд тенге.

По данным бюро, в структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (80,2%).

Вместе с тем внешнеторговый оборот РК в январе – июле 2024 года составил 79 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в номинальном выражении показатель уменьшился на 1,8%. В том числе экспорт составил 46,1 млрд долларов США, или на 2,2% больше, а импорт – 32,8 млрд долларов США, или на 6,9% меньше.

Фото: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Экспорт со странами ЕАЭС составил 5737,6 млн долларов США, сократившись на 15,9% по сравнению с 2023 годом. Импорт уменьшился на 4%, до 10 061,4 млн долларов США, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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