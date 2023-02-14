Пять колледжей Казахстана обучали студентов без лицензии

В Казахстане пять колледжей обучали студентов без лицензии. В частности, госаттестация выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК.

По информации комитета, в текущем году государственную аттестацию пройдут 520 колледжей страны. Перед началом контрольных мероприятий в каждом из них проведена информационно-разъяснительная работа.



"Проведение государственной аттестации способствовала выявлению колледжей, занимающихся безлицензионной образовательной деятельностью. Это Денисовский профессионально-технический колледж Костанайской области, Балхашский гуманитарно-технический колледж имени А. Мусина Карагандинской области, Карагандинский высший гуманитарный колледж, Темиртауский высший политехнический колледж, Актюбинский гуманитарно-технический колледж". Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов

Вместе с тем из 315 проверенных организаций технического и профессионального образования на сегодня 198 не прошли аттестацию. Основные из них находятся в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской и Жетысуской областях.

"Основные причины непрохождения аттестации – являются несоответствие образовательных программ, разрабатываемых организациями ТиПО, качественного состава преподавателей (наличие неспециалистов, отсутствие должного количества преподавателей соответствующих категорий) требованиям ГОСО". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Кроме того, нарушения в планировании и проведении производственного обучения, оценке достижений результатов обучения, подготовке индивидуальных учебных программ и планов для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

При этом, как уточнили в Минпросвещения, хорошие результаты показывают колледжи Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областей.