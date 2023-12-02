В Казахстане составили список рисковых школ, детсадов и колледжей

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК определил 2692 организации образования для профилактического контроля в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Если ранее перечень учебных заведений составлялся госорганами в бумажной форме, то впервые с этого года использована автоматизированная система отбора.

Как пояснили в Минпросвещения, автоматизированная система отбора рисковых объектов образования интегрирована с другими информационными системами (НОБД, e-license, база НЦТ и др.).

Сама процедура проводится по определенным критериям: качественный состав педагогов, материально-техническая база, ГОСО, типовые правила деятельности и др. В результате при автоматической выборке в "рисковую" зону попали 2692 организации образования: 1 446 детских садов, 1149 школ и 97 колледжа, которые подлежат профилактическому контролю с посещением объекта.

При этом в министерстве отметили, что автоматизация процедуры формирования списка на профилактический контроль позволяет исключить человеческий фактор при назначении проверок.

При этом ключевая роль отводится Национальной образовательной базе данных (НОБД), которая является основным источником сведений об организациях образования.

В Минпросвещения заверили, что перечень организаций образования будет размещен на официальных сайтах Комитета по обеспечению качества в сфере образования и Генеральной прокуратуры до 25 декабря 2023 года.

Ранее мы рассказали, какие регионы Казахстана вкладывают больше всего денег в образование.