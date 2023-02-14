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Законодательство РК

К 2030 году жителей Астаны станет вдвое больше

К 2030 году жителей Астаны станет вдвое больше Фото: akorda.kz
Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов прокомментировал проблему плотной застройки Астаны. По его информации, к 2030 году число астанчан увеличится вдвое, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бывший аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что в проекте генплана учитывается бурный рост населения, открытые новых районов, рост населения, увеличение количества транспорта.

"По первому генплану прогноз населения - 800 тыс. человек. В 2010 году генплан предусматривал, что в 2030 году будут проживать 1 млн 200 тыс. Мы этого достигли в 2020 году. Мы работаем над новым генпланом с учетом всего этого. К 2030 году количество населения - 2-2,5 млн человек. Да, Астана развивается, (застраивается. - Прим. ред.) очень плотно. Есть интересы частных застройщиков, но государство в лице архитектурно-строительного контроля эти вещи должно смотреть".Алтай Кульгинов

Ранее нынешний аким Астаны Женис Касымбек высказался против точечной застройки столицы и пообещал, что будет этому препятствовать.

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