В Казахстане разработали концепцию государственной молодежной политики до 2029 года

МИОР РК разработал проект Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе дан анализ госполитике работы с молодежью и реализации госпрограмм в предыдущие годы. При этом говорится, что новая концепция позволит определить единую стратегию развития молодежной политики и объединить в целостную систему реализуемые разрозненно проекты.

Данный документ позволит провести перезагрузку документов системы государственного планирования (национальные проекты, планы развития госорганов и регионов, планы развития нацкомпаний), инвентаризировать и объединить закрепленные в правовом поле механизмы и инструменты стимулирования реализации потенциала молодежи, - считают разработчики.

Так, определены главные качества казахстанской молодежи: конкурентоспособность, ответственность, вовлеченность, самостоятельность и неравнодушие.

Предусматривается, что концепция позволит создать благоприятные условия для развития и совершенствования молодежи и обеспечения эффективных путей ее социальной и экономической самореализации в казахстанском обществе.

Государственная молодежная политика основывается на следующих принципах:

приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;

гражданственности, ответственности, трудолюбия;

межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;

участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики;

научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и реализации государственной молодежной политики.

Обновленная методика направлена на активное вовлечение молодых людей в процесс построения Справедливого Казахстана.

Подходы развития отрасли будут рассмотрены по следующим направлениям:

Гражданское участие и участие в принятии решений Реализация потенциала и предпринимательство Просвещение и культура Современные ценности и патриотическое воспитание Информационное пространство Здоровый образ жизни Молодежь и село

В частности, документ предусматривает решение жилищного вопроса для молодежи и трудоустройства.

Так, говорится, ипотечные программы, предоставляемые банками второго уровня, в частности, высокие процентные ставки и наличие первоначального взноса, не доступны для, в связи с чем предлагается делать акцент на развитии мер поддержки по приобретению жилья. Это программы Elorda Zhastary и "Алматы Жастары", арендное жилье для работающей молодежи, а также продолжение реализации проекта "С дипломом в село".

Кроме того, говорится, что в связи с принятыми поправками по вопросам молодежной политики и социального обеспечения предусматривается предоставление местным исполнительным органам новой компетенции по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

Что касается трудоустройства, в то в концепции рассказывается о существующих проектах и программах.



Так, Центры занятости населения осуществляют трудоустройства молодежи на первое рабочее место для выпускников, ищущих работу впервые, в том числе категории NEET, не имеющих опыта работы.

По проекту "Первое рабочее место" работодатель на основе договора с центром занятости населения трудоустраивает участника на постоянную работу сроком не менее 24 месяцев, при этом центр занятости населения субсидирует оплату труда за 1 год работы. Размер субсидии в месяц из местного бюджета составляет 30 МРП (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг).



Есть еще проект "Контракт поколений", по которому работодатель на основе договора с центром занятости населения трудоустраивает участника проекта на постоянную работу вместо выбывшего человека пенсионного возраста.

Однако, как отмечают в МИОР, эти программы не имеют системного характера, адресованы для малого количества граждан и не всегда учитывают текущие потребности работодателей. Как предлагается решить этот вопрос, не указывается.

В целом ожидается, реализация концепции принесет к 2029 году следующие результаты:



Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки до 90%. Увеличение доли молодых людей, удовлетворенных реализацией молодежной политики в стране до 70%. Увеличение количества молодежи, охваченной трудоустройством до 2,3 млн человек. Увеличение доли молодых предпринимателей до 20%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 февраля.