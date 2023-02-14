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Стоимость грантов в магистратуру хотят увеличить в Казахстане

Стоимость грантов в магистратуру хотят увеличить в Казахстане Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в кулуарах правительства рассказал о планах по увеличению стоимости грантов в магистратуру, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одна из базовых причин, по которой казахстанские вузы не особо замотивированы в подготовке научных кадров – магистрантов, докторов PhD – это стоимость грантов.

"На сегодня средняя стоимость грантов в магистратуру составляет порядка 380 тыс. тенге, а по большим приоритетным специальностям стоимость гранта бакалавра – около 1 млн тенге. Конечно же, вузы не заинтересованы сильно работать с научными кадрами".Саясат Нурбек

Для решения этой проблемы в Министерстве науки и высшего образования Казахстана с этого года хотят начать сравнивать стоимость грантов в магистратуру, докторантуру с бакалаврами для того, чтобы в перспективе 2-3 лет в 1,5-2 раза повысить стоимость грантов в магистратуру.

Это, по словам Саясата Нурбека, делается для того, чтобы вузы были заинтересованы готовить научные кадры.

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