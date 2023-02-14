Почему убрали заочное обучение в вузах Казахстана

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства рассказал, почему вузам Казахстана запретили заочную форму обучения студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что сейчас ни один вуз страны не обучает студентов заочно.



"Нет, мы отошли от заочного образования, качество, к сожалению, страдало очень сильно". Саясат Нурбек

Между тем, по его словам, сейчас университетам страны начали разрешать так называемое гибридное образование, когда вузы могут использовать какие-то онлайн элементы.

Саясат Нурбек также сообщил, что выпускники колледжей при желании не могут поступить как ранее на второй курс вузов.

"Мы сейчас очень большую работу ведем с Минпросвещения, сейчас есть такое понятие как прикладной бакалавриат. Чтобы колледжи самые сильные могли готовить сами бакалавров – это трехлетняя программа". Саясат Нурбек

Саясат Нурбек в кулуарах правительства также рассказал о планах по увеличению стоимости грантов в магистратуру.