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Саясат Нурбек объяснил, почему в РК отказались от заочной формы обучения

Миннауки и высшего образования, Казахстан, заочное обучение , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 00:20 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 16 июля 2022 года рассказал, почему в Казахстане отказались от заочной формы обучения студентов, сообщает Zakon.kz.

Он назвал минусы заочного обучения.

"Приходили люди и за непонятно короткие сроки (получали диплом об окончании университета – Прим. ред.). Мы все-таки за качество образования. Сейчас фокус делаем  на качество", – заявил он.

При этом, по его словам, университетам начали разрешать предоставлять онлайн-образование.

"Нет, не будет (заочного отделения ни в каком казахстанском вузе – Прим. ред.). С прошлого года мы такие изменения внесли. Но онлайн-образование давать или гибридное мы разрешаем университетам", – резюмировал министр.

24 июня 2024 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова предложила освободить от службы в армии выпускников вузов, обучившихся на технические специальности.

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