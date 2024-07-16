Саясат Нурбек объяснил, почему в РК отказались от заочной формы обучения
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 16 июля 2022 года рассказал, почему в Казахстане отказались от заочной формы обучения студентов, сообщает Zakon.kz.
Он назвал минусы заочного обучения.
"Приходили люди и за непонятно короткие сроки (получали диплом об окончании университета – Прим. ред.). Мы все-таки за качество образования. Сейчас фокус делаем на качество", – заявил он.
При этом, по его словам, университетам начали разрешать предоставлять онлайн-образование.
"Нет, не будет (заочного отделения ни в каком казахстанском вузе – Прим. ред.). С прошлого года мы такие изменения внесли. Но онлайн-образование давать или гибридное мы разрешаем университетам", – резюмировал министр.
24 июня 2024 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова предложила освободить от службы в армии выпускников вузов, обучившихся на технические специальности.
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