Саясат Нурбек объяснил, почему в РК отказались от заочной формы обучения

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 16 июля 2022 года рассказал, почему в Казахстане отказались от заочной формы обучения студентов, сообщает Zakon.kz.

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