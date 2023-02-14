Казахстанских спасателей и медиков, направленных в Турцию, наградят

Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в Турции 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. По его поручению на место отправили группу казахстанских спасателей и медиков, сообщает Zakon.kz.

Среди спасателей и медиков есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Казахстанские спасатели помогли многим людям.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам", - сказал президент Казахстана.

Спасатели Казахстана продолжают поисково-спасательные работы в Турции. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана показали видео поисково-спасательных работ в Турции. На кадрах спасатели проводят разбор завалов на месте разрушенных домов.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране погибли 31 643 человека.





