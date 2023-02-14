Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанских спасателей и медиков, направленных в Турцию, наградят

Турция Фото: МЧС РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в Турции 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. По его поручению на место отправили группу казахстанских спасателей и медиков, сообщает Zakon.kz.

Среди спасателей и медиков есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Казахстанские спасатели помогли многим людям.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам", - сказал президент Казахстана.

Спасатели Казахстана продолжают поисково-спасательные работы в Турции. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана показали видео поисково-спасательных работ в Турции. На кадрах спасатели проводят разбор завалов на месте разрушенных домов.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, в стране погибли 31 643 человека.


Читайте также

Токаев: Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации

Нападение на детей в Петропавловске: в школе не было специализированной охраны

Президент выступил перед курсантами Академии гражданской защиты

Ирина Лукичева
Землетрясения в Турции МЧС РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, а ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления